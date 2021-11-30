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30.11.2021 17:28
Рубрика: Происшествия

Бывший схиигумен Сергий получил 3,5 года колонии общего режима

Текст: Иван Егоров
Суд постановил назначить Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение огласил во вторник Измайловский суд в отношении бывшего настоятеля Среднеуральского монастрыя бывшего схиигумена Сергия Романова. Его признали виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также к склонении к совершению самоубийства. Сам Романов не по одному из пунктов обвинения себя виновным не признал. Накануне прокурор просил для подсудимого 4 года колонии общего режима.

Однако при вынесении приговора суд отнесся критически к отказу Романова признавать свою вину, а также показаниям свидетелей защиты. При этом суд учел в качестве смягчающих обстоятельств пенсионный возраст, состояние его здоровья, участие в благотворительности.

Бывший схимонах Сергий может вернуться в Церковь после покаяния

Схиигумен Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение. 29 декабря ночью Сергий Романов был задержан в Среднеуральском монастыре. После допроса его доставили в Москву, где по решению суда бывшего священнослужителя поместили под арест в СИЗО. Согласно материалам дела, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству".

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