Экономист назвала категории россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Ряд категорий россиян имеет право на досрочное назначение пенсий. Об этом напомнила доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Так, по словам эксперта, для 18 групп россиян выход на пенсию установлен в возрасте 55 лет для мужчин и 50 лет - для женщин. При этом необходимо соблюсти ряд требований - достижение указанного возраста, наличие страхового стажа и определенный стаж работы. К этой категории Иванова-Швец отнесла сотрудников, занятых на вредных, опасных работах, горячих цехах, работников железнодорожного транспорта и метрополитена и многих других.

"Вторая категория - женщины, родившие определенное количество детей, опекуны, граждане с определенными заболеваниями", - пояснила Иванова-Швец в комментарии агентству "Прайм".

Ранее в ПФР пояснили, что возраст назначения досрочной пенсии для многодетных матерей зависит от количества детей. Так, если у женщины пять и более детей, то она может обратиться за назначением досрочной пенсии по старости в 50 лет, если четверо - в 56 лет, если трое - в 57 лет. В этом случае основными требованиями являются: 15 лет страхового стажа; необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК); воспитание детей до восьми лет; отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.

Еще одна категория граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно - пострадавшие при радиационных техногенных катастроф. Кроме того, раньше остальных на пенсию могут уходить врачи и учителя - они должны иметь спецстаж от 25 до 30 лет в зависимости от профессии.

Экономист добавила, что на досрочную пенсию могут рассчитывать военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, летчики-испытатели и чиновники федерального уровня.

Отдельную категорию составляют предпенсионеры - они могут выйти на пенсию на два года общеустановленного срока. Обязательное условие - отсутствие возможности трудоустройства, в этом случае пенсия назначается по предложению органов службы занятости населения.

Ранее в Пенсионном фонде отмечали, что россияне с большим трудовым стажем также имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Так, мужчинам необходимо иметь стаж не менее 42 лет, а женщинам - не менее 37 лет.

В ПФР отметили, что в страховой стаж включаются не только периоды работы, но и время получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.