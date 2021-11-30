Genesis представил новый G90, который лишился "длинной" версии в стиле 90-х

Премиум-бренд Genesis, отпочковавшийся от Hyundai, опубликовал официальные изображения нового флагманского седана G90. Последний рестайлинг седан переживал в 2018 году.

Единый корпоративный стиль - на лицо: фары интерпретированы по-новому - в виде двух отдельных полос, линии которых находят продолжение на крыльях. Однако головная оптика у нового G90 отличается от собратьев по модельному ряду: она выполнена более изысканнее и навевает воспоминания о "пиксельном" дизайне серийного электрокара Hyundai Ioniq 5 и концептуального кроссовера Hyundai Seven.

Решётка радиатора по большому счёту сохранила свою форму, но слегка уменьшена в размерах и получила узор с трёхмерным эффектом.

Важно обратить внимание на сопряжение капота и боковин - нет стыков и зазоров. Но на изменении штампов передка корейцы не остановились: другими стали двери (ручки теперь прячутся заподлицо), задние стойка и крылья, крышка багажника. В общем, объём изменений действительно серьёзный, и поэтому на рынок выходит не просто обновлённый G90, а его новая итерация.

Вместе с фото стандартного Genesis G90 показали фото удлинённого варианта, у которого колёсная база растянута на 190 мм. К его оформлению тоже подошли элегантнее: если раньше у таких седанов в районе центральной вставки была просто вставка, то теперь модель получила увеличенные задние двери.

Больше подробностей расскажут во время старта продаж нового Genesis G90 на домашнем рынке - в Южной Корее, он запланирован на декабрь.

В России цена на Genesis G90 стартует от 6 975 000 рублей. Седан доступен с бензиновыми двигателями мощностью 309, 370 и 413 л.с., во всех комплектациях автомобиль оснащён 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Фото: Пресс-служба Genesis.