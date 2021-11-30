Пандемия COVID-19 по существу превратилась в мировую войну с медицинской спецификой. На сегодняшний день человечество эту войну проигрывает.

Оно оказалось неспособно сплотиться перед вызовом и собрать силы на борьбу с очередной всеобщей напастью. Спасовали международные организации глобального масштаба, выдающие противоречивые рекомендации, - от ВОЗ до ООН. Не проявили свой потенциал региональные объединения - от Евросоюза до "Большой двадцатки", от ШОС до АСЕАН.

Пандемия углубила противоречия между странами, породила "вакцинные войны", вызвала из глубин подсознания позорные предрассудки типа "желтой угрозы".

Проверка на эффективность управления тоже дала разные результаты в разных странах. Сотни тысяч смертей в странах, считающих себя великими, - это неоспоримые доказательства внутренней слабости их политического строя и системы управления. Либеральный капитализм американского розлива и его "разбавленные" варианты продемонстрировали готовность жертвовать интересами выживания нации во имя политических дивидендов на предвыборных кампаниях или экономических интересов.

Исходя из политического зазнайства, лидеры этих стран отвергли эффективную модель купирования пандемии в Китае, которая базируется на новом социально-политическом укладе общества под названием "социализм с китайской спецификой". Результат потрясает: в стране, где вспыхнула неизвестная до того болезнь, на сегодняшний день погибло всего 4,5 тысячи человек, а, например, в Америке (США - ред.) - более 770 тысяч!

Фото: EPA

Китайские способы борьбы, в том числе локдауны многомиллионных городов, поначалу встретили осуждение как "недемократичные". Однако уже скоро эти же методы были взяты на вооружение и даже ужесточены в самых "демократических" странах. У китайского опыта есть и другие формы, заслуживающие заимствования. Однако они слабо заимствуются и зачастую остаются неизвестными.

Временные пункты вакцинации в Пекине. Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения в Китае насчитывается более 1,07 миллиарда человек, которые завершили вакцинацию от COVID-19 к концу октября 2021 года. Фото: EPA

Крайне негативную роль в этом играют средства массовой информации. С самого начала пандемии СМИ и социальные сети оккупировали шарлатаны от медицины, которые сначала обвиняли китайцев в злонамеренном распространении пандемии, а затем подстрекали не прививаться. Сотни тысяч могил надо записать на счет этих безответственных деятелей и тех, кто предоставлял и продолжает предоставлять им возможность дезинформировать доверчивых людей.

Часть вины лежит и на тех работниках СМИ, которые недостаточно активно рассказывают о положительном опыте Китая. Отправить корреспондента в Китай сейчас практически невозможно. Но дать место в эфире или на странице издания китайскому автору можно довольно легко.

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Я предлагаю создать в Китае "информационную биржу", на которую могли бы обращаться с запросами и вопросами СМИ разных стран, включая региональные, за очерками, интервью, видео материалами по проблемам коронавируса. Каналом сбора заявок и доставки материалов могли бы стать представительства агентства Синьхуа, Медиакорпорации Китая и других гигантов.

В заключение призываю коллег шире освещать успешный опыт профилактики и контроля пандемии, противостоять недопониманию и взаимным упрекам. Мировая война с COVID-19 продолжается и вряд ли скоро завершится. Успешно противостоять вирусным и информационным инфекциям можно только общими усилиями.