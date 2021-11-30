На видео впервые попала морская охота белого медведя на оленя

На Шпицбергене сняли редкие кадры охоты белого медведя на северного оленя. Кадры могут свидетельствовать об изменении рациона хищников из-за изменения климата.

На видео медведица загоняет в воду оленя, топит его и вытаскивает на берег, чтобы съесть. Ролик снят исследователями с польской научной станции в августе 2021 года, пишет EuroNews. По словам исследователей, такое поведение белого медведя было зафиксировано впервые.

Таяние морского льда приводит к тому, что медведи на более длительный период остаются на суше. Из-за отсутствия доступа к тюленям и увеличения популяции оленей хищникам приходится менять предпочтения в еде. Медведи стали чаще охотиться на наземных животных, чтобы компенсировать ограниченный доступ к привычной пище.

Отмечено, что на Шпицбергене около трех сотен медведей живут рядом с двадцатью тысячами оленей - на архипелаге с 1925 года запрещена охота на последних.