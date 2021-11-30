Путин пока не принял решение о новом президентском сроке

"В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок, - напомнил президент. - Буду я это делать или нет - я пока сам для себя еще не решил".

При этом он подчеркнул, что само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию.

"Наличия у меня права избираться пока достаточно, - заявил он. - Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году".

Путин также обратил внимание на формулировку вопроса: "Какие еще цели для России кроме возможного переизбрания?". Президент предложил, что дело может быть в некорректном переводе. "Я думаю, что мое переизбрание - не цель для России", - все же отметил он.

Журналист также спросил мнение Путина о том, что президент США Джо Байден объявил о своем возможном переизбрании.

"Полагаю, что он сделал абсолютно правильно, - оценил российский лидер, добавив, что вряд ли Байден нуждается в его оценках. - Потому что если сейчас уже начать готовиться к выборам в США, то управляемость страной в значительной степени пострадает".