Система QR-кодов на авиалиниях в Хабаровском крае заработает 1 декабря

У пассажиров внутрирегиональных авиарейсов в Хабаровском крае с 1 декабря начнут требовать QR-коды о вакцинации от коронавируса. Эту информацию подтвердил заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов во время пресс-конференции в хабаровском пресс-центре "Интерфакса".

"Все, что анонсировалось в отношении внутренних авиалиний прошло экспертизу в прокуратуре края и в транспортной прокуратуре края, получило соответствующую поддержку", - заявил зампред.

Он отметил, что подтвердить наличие прививки потребуется непосредственно перед посадкой в самолет.

Кроме того, с 1 декабря предъявить QR-код попросят при входе в здания, где размещаются госорганы власти. Это требование коснется как посетителей, так и самих сотрудников, которых при отсутствии прививки должны будут перевести на дистанционный режим работы.

Напомним, что поэтапное введение новых ограничений началось в крае с 1 ноября. Тогда коды стали показывать в кинотеатрах, театрах, домах культуры и цирке, с 13 ноября они понадобились для входа в заведения общепита, гостиницы, спа-центры, парикмахерские, фитнес-клубы, торговые центры. Для некоторых категорий граждан ввели обязательную вакцинацию.