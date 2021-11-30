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30.11.2021 07:52
Рубрика: Общество

Совершающая "кругосветку" бельгийская летчица прибыла в Хабаровск

Текст: Александр Филимоненко

В международном аэропорту Хабаровска приземлился скоростной ультралегкий самолет Shark бельгийской летчицы Зары Резерфорд, которая совершает одиночное кругосветное путешествие.

Фото: Яна Шутова и Евгений Шоев
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19-летняя иностранка мечтает стать самой молодой женщиной в истории, облетевшей вокруг света. Зара Резерфорд стартовала 18 августа в Бельгии и уже успела побывать в Великобритании, Исландии, Гренландии, Канаде, США, на Багамах, В Колумбии, Панаме, Коста-Рике, Мексике. В конце сентября она вернулась на Аляску и 30 октября через Берингов пролив перелетела в Россию, на Чукотку - в Анадырь. Затем ее путь лежал в Магадан, где она задержалась на неделю из-за непогоды.

Вылетев в Хабаровск, Зара Резерфорд вынуждена была приземлиться в поселке Аян Хабаровского края. Эта остановка растянулась на три недели. Вылет вновь и вновь откладывался из-за непогоды.

- С такими темпами я вернусь домой бегло говоря по-русски, - шутила Зара на своей страничке в Instagram 29 ноября. - Метеопрогноз на завтра выглядит многобещающим! Самолет прогревается, чтобы растаял лед.

К счастью, погода не подвела, и девушка смогла вылететь из Аяна и попасть в Хабаровск до очередного мощного снежного циклона, который здесь ожидают 1 декабря. Путь у Зары Резерфорд занял несколько часов и шел на высоте около 1200 метров.

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