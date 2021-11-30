Власти Владивостока предложили сократить рабочий день из-за снегопада

Во вторник мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал руководителям предприятий и организаций сократить рабочий день из-за снегопада.

"По прогнозу после обеда ожидается усиление снега, поэтому настоятельно рекомендую работодателям Владивостока отпустить своих сотрудников домой пораньше", - говорится в его видеообращении к жителям, размещенном в Instagram.

Мэр отметил, что городские службы сейчас загружены уборкой снега и им мешают автомобили на дорогах.

Напомним, в Приморском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Усиление осадков и ветра ожидается во второй половине дня. На дорогах возможны гололедица и снежный накат. В связи с непогодой занятия в школах Владивостока проводятся дистанционно.