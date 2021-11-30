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30.11.2021 17:24
Рубрика: Происшествия

Бывшего мэра Пятигорска приговорили к трем годам колонии

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Ставрополе суд вынес решение по уголовным делам о превышении должностных полномочий бывшим главой Пятигорска Львом Травневым. Ленинский районный суд краевой столицы признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

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Травнева задержали в конце апреля 2020 года, и с этого момента все время следствия его содержали под стражей. Эти полтора с лишним года будут зачтены в срок лишения свободы в пропорции день за полтора.

Также суд удовлетворил гражданский иск заместителя Генпрокурора РФ Андрея Кикотя о взыскании с осужденного денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба.

Как отметила прокурор Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева, помимо срока в колонии Травнев лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

Как ранее сообщала "РГ", Льва Травнева, который 11 лет занимал пост главы города Пятигорска, задержали 25 апреля 2020 года. Он незаконно выдал разрешения на строительство магазина, автосалона и заправочной станции на федеральных землях, предназначенных для лечебно-профилактических целей курорта.

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