В КБР обвиненная в махинациях фермер намерена добиться оправдания

В Чегемском районном суде Кабардино-Балкарии завершился повторный процесс по делу фермера из селения Нартан Джульетты Кардановой. Признав ее виновной в подделке документов (часть 5 статьи 327 УК РФ), суд приговорил предпринимателя к штрафу в размере 20 тысяч рублей, при этом освободив от его уплаты по истечении срока давности правонарушения и указав в резолютивной части приговора: "Считать Карданову Д. А. несудимой".

- Судья, возможно, рассчитывал, что если он это укажет, то я успокоюсь, - размышляет Джульетта. - Но я никогда не соглашусь с обвинительным приговором. Думаю, меня не оправдали потому, что иначе к ответственности пришлось бы привлечь правоохранителей, которые сфабриковали это дело. Вот ради их спасения с меня и не сняли абсолютно бездоказательное обвинение.

Об этом, прямо скажем, странном уголовном деле "РГ" писала уже трижды, и данные публикации вызвали в республике большой резонанс. История фермера из селения Нартан, на наш взгляд, иллюстрирует неразбериху с предоставлением в Кабардино-Балкарии бюджетной помощи аграриям. Не случайно наша героиня назвала эту меру господдержки ловушкой. Первый материал о ней в "РГ" так и назывался: "Ловушка для Джульетты" ("РГ" N 249 от 06.11.2019). Напомним, с чего все началось.

Джульетта Карданова родилась и выросла в селении Нартан, вместе с братьями с детства ухаживала за животными. Повзрослев, получила два высших образования, защитила кандидатскую диссертацию, стала преподавать в вузе, параллельно помогая братьям управлять хозяйством. В 2016 году Карданова подала заявку на получение гранта по программе "Начинающий фермер". Сейчас уже с горькой улыбкой вспоминает, как члены комиссии тогда сказали ей, что впервые за грантом обратился фермер с ученой степенью.

У Кардановой на тот момент было небольшое подсобное хозяйство с восемью коровами. Грант понадобился, чтобы приобрести скот и развить производство. Ей выделили один миллион 106 тысяч рублей, после чего Джульетта купила 15 голов КРС и приступила к расширению фермы. В соответствии с требованиями программы взяла на работу двух человек, исправно выдавала им зарплату, платила налоги. Дела шли в гору.

Вызов в райотдел полиции весной 2018 года стал для начинающего фермера полной неожиданностью. Ей поставили в вину, что она при подаче заявки на грант якобы умышленно скрыла факт работы в вузе и представила поддельную справку об отсутствии задолженности по налогам. Джульетта опешила, ибо ни от кого ничего не скрывала, а фальшивками никогда не занималась. Однако делу, что называется, дали ход. Правда, вскоре ей передали, что закроют его... за миллион рублей. О вымогательстве Карданова тут же проинформировала прокуратуру. После этого следователь райотдела МВД спешно уволился, но его коллеги довели до суда ставшее резонансным дело строптивой фермерши.

Слушания под председательством Галины Пшуковой шли в Чегемском районном суде больше года ("Строптивая Джульетта", "РГ" N 51 от 11.03.2020). Сначала Кардановой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Однако в ходе процесса прокурор заявил, что признаков мошенничества в ее действиях нет, так как и скот, и ферма в наличии имеются. В результате суд отказал во взыскании с Кардановой ущерба государству в размере 1 105 636 рублей. Также с нее сняли обвинения в том, что при получении гранта она скрыла свою работу в вузе. Как выяснилось, федеральные требования не содержат нормы о запрете на такую работу. Кроме того, свидетели показали: Карданова не скрывала, что преподает в вузе, членам комиссии это было известно.

И все же первый приговор оказался обвинительным. Суд счел подделкой ксерокопию справки об отсутствии у фермера задолженности по налогам. Примечательно, что к моменту получения гранта долгов по налогам у Кардановой не имелось, а значит, подделывать документ не было никакой необходимости. Но судья, проигнорировав все ее доводы, приговорила Джульетту к штрафу в размере 40 тысяч рублей, освободив подсудимую от его выплаты за истечением срока давности.

Фермер опротестовала вынесенный приговор. 22 мая 2020 года ее апелляционную жалобу рассмотрела коллегия по уголовным делам Верховного суда Кабардино-Балкарии. Она отменила решение Чегемского районного суда и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе ("Джульетта добивается правды", "РГ" N 111 от 24.05.2020). Карданова была уверена, что на этот раз ее, наконец, полностью оправдают. Но не тут-то было.

Повторный процесс под председательством Артура Куашева начался пятого октября 2020 года и продолжался больше года. Карданова рассказала, что после проверки следователей в ее бизнес-плане не оказалось оригинала справки об отсутствии налоговой задолженности, исчезли и другие бумаги. Подсудимая, выступая в прениях, отметила, что не совершала преступлений ни по 159-й, ни по 327-й статье, но при этом несколько лет вынуждена ходить на судебные заседания и оправдываться.

- В деле есть все доказательства моей невиновности, - считает Джульетта. - Я получила грант, построила ферму, купила скот, за пять лет вернула государству около трех миллионов рублей. Сама при этом ничего не заработала, более того, чтобы расплатиться с долгами, мне пришлось продать квартиру и машину.

Карданова подчеркнула, что пакет документов для получения гранта готовила для нее директор Центра инноваций и трансфера технологий КБГАУ Анета Шебзухова, явка которой в суд, несмотря на ее настойчивые просьбы, так и не была обеспечена.

- Между тем именно ее показания подтвердили бы мою невиновность, так как мое конкурсное дело формировала она, - уверена Карданова. - Я продолжу добиваться полного оправдания. Это нужно не только мне, но и всем фермерам КБР, которые следят за ходом процесса.

Сама Карданова фермерством уже не занимается. В сентябре она закрыла ИП и продала оставшихся животных. Вырученные деньги пошли на погашение кредитов. Этих средств не хватило, поэтому займы ей теперь приходится выплачивать с зарплаты. Она преподает право в аграрном университете и надеется, что из-за судебных перипетий не лишится работы. Также Джульетта намерена в ближайшее время подать апелляционную жалобу на вынесенный Артуром Куашевым приговор в Верховный суд КБР.

Когда верстался номер

На протяжении двух лет ситуацию с уголовным преследованием Джульетты Кардановой корреспонденту "РГ" комментировал уполномоченный по защите прав фермеров и малых форм хозяйствования в КБР Жантимир Губачиков. Именно он перед началом первого процесса передал суду экспертное заключение о несостоятельности предъявленных обвинений.

"Все полученные Кардановой средства потрачены по назначению, а претензии следствия несостоятельны, - говорил эксперт. - Представляя данное заключение суду, я просил вынести оправдательный приговор, но, к сожалению, просьбе не вняли. Мы будем добиваться снятия с Кардановой всех обвинений. Это принципиально важно, причем не только для нее. Ведь примеров возбуждения уголовных дел при отсутствии состава преступления в КБР достаточно много, что, безусловно, тревожит общественность".

Корреспондент "РГ" связалась с правозащитником и при подготовке этого материала. Он сообщил, что Джульетта передала ему последний приговор на 26 страницах, и сейчас он занят его изучением. "Очень расстроился, был уверен, что суд на этот раз обязательно оправдает Карданову", - сказал Губачиков в телефонном разговоре с корреспондентом "РГ" 24 ноября. Он пообещал дать свой комментарий позже. А буквально через час мы узнали от его сына, что сердце отца остановилось, не выдержав стресса, перенесенного после прочтения несправедливого приговора.

Эта неожиданная смерть стала потрясением для всех, кто знал правозащитника. Губачиков активно защищал фермеров и на судебных процессах, и во время конфликтов с органами власти. В социальных сетях пишут, что он выступал за справедливое распределение сельскохозяйственных грантов, добивался, чтобы их получали не крупные агрохолдинги, а небольшие фермерские хозяйства. Губачиков считал, что получаемые ежегодно из федерального центра средства используются неэффективно, и открыто заявлял о том, что значительная часть земель сельхозназначения республики оказалась в руках узкого круга лиц. Он предлагал провести инвентаризацию земельного фонда, вернуть в муниципальную собственность сельские пастбища и законодательно запретить субаренду сельхозземель, арендованных у муниципалитетов.