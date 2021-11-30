В Пскове состоялся "Потапов-фест" - посвящение одному режиссеру

Потапов - ученик Марка Захарова - поставил более 100 спектаклей в России, Франции, Эстонии, Казахстане, Узбекистане. Его "Макбет" по Эжену Ионеско получил специальный приз жюри Национальной театральной премии "Золотая маска" "за яркий артистизм, сочетание национальных традиций с поэтикой европейского авангарда". Сергея Потапова считают родоначальником якутского независимого кино, называют "якутским Тарантино".

"Как-то неудобно мне произносить: "Потапов-фест"… Ответственность витает", - скромно признался главный герой. На слова он скуп, в ответах лаконичен. Представляя, например, документально-игровую притчу "Бог Дьёсёгёй", сказал: "Этот фильм я снимал два дня, монтировал два года. Посвятил его моему народу. Фильм не коммерческий. Его показали на Берлинале. В прокате в Якутии не был".

В Псков приехали Государственный театр коренных малочисленных народов Севера "Гулун", Альметьевский татарский драматический театр. Постановки Потапова шли на якутском и татарском языках с синхронным аудиопереводом. А еще псковскую публику познакомили с самобытной культурой северных народов - ритуальными танцами, звуками старинных музыкальных инструментов, горловым пением якутов. Представляя своих земляков, Потапов подчеркнул: "Танцы, которые вы нигде больше не увидите". Псковичи с восторгом приняли концерт "Женщина - Sakha" (этнорок) Валентины Романовой-Чыскыырай, солистки Театра эстрады Республики Саха. К слову, это она получила на "Кинотавре- 2020" приз за лучшую женскую роль (фильм "Пугало"). "Мы прошли вместе длинный путь, - сказал Потапов. - В 1990-е Валентина была другом нашего актерского курса в Якутском колледже культуры и искусства". Покорили своим искусством и народные артисты республики супруги Клавдия и Герман Хатылаевы, носители культуры народа Саха, ведущие этномузыканты.

Главным событием стала премьера в Псковском театре драмы спектакля "Зойкина квартира" - к 130-летию со дня рождения автора пьесы Михаила Булгакова. Постановка Сергея Потапова - трагическая буффонада, мистическая история, с отсылкой к "Фаусту" Гете и к роману "Мастер и Маргарита". Звучат тексты Николая Гумилева и Владимира Высоцкого. История Потапова - про ад, в котором находятся персонажи. Постапокалипсис. Без привязки ко времени - здесь не нэпманские 1920-е.

Спектакль оформил эстонский художник Эрвин Ыунапуу (Таллин), костюмами занимался главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло, художник по свету - лауреат Национальной театральной премии России "Золотая маска" Стас Свистунович (Петербург). В роли Зои Пельц - актриса Санкт-Петербургского театра имени В.Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина и актриса Псковской драмы Наталья Петрова.

Накануне премьеры режиссер заинтриговал: "Классической постановки вы не увидите. Это будет моя трактовка, мое видение этой пьесы. Думаю, что так "Зойкину квартиру" еще никто не ставил". И слово сдержал. В финале, к примеру, всех героев убивает Мифическая личность. Жуткий расстрел, как у Тарантино. "Я смешиваю жанры. И почти всех своих героев в спектаклях стараюсь убить. Мы все умрем, и все интуитивно стремимся к смерти", - считает Потапов.

О планах

Что будете ставить дальше и где?

Сергей Потапов: Сначала отдых. В этом году я должен был поставить восемь спектаклей, два слетели, шесть выпустил: Якутск, Загреб (Хорватия), Альметьевск (Татарстан), Норильск, Актау (Казахстан) и Псков.

Хочу встретить Новый год в Петербурге - там живут моя жена и дети, а родители - в Якутске, я же - между двумя городами. Потом поеду в Якутию, чтобы поставить в своем родном театре - Саха академическом театре имени Ойунского - "Юноши Маарыкчаана" Эрилика Эристиина. Это наша классика, посвятим спектакль 100-летию образования Якутской АССР (Республики Саха). Будем отмечать в следующем году. А в Узбекистане мне предложили поставить "Короля Лира".

А кино?

Сергей Потапов: У меня авторское кино, снимаю для друзей. Сам себе хозяин. Если получится, думаю летом снять "Тита Андроника" Шекспира. Я ставил эту пьесу в театре Саха (спектакль "ТииТ").