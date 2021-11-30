Два самолета не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за урагана

В аэропорту Сочи из-за мощнейшего ветра скоростью до 33 метров в секунду не смогли приземлиться два рейса. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, оба борта перенаправили на запасной аэродром в Краснодар. Также воздушная гавань переносит и отменяет другие рейсы, намеченные на поздний вечер 30 ноября.

- На подлете к Сочи в целях безопасности развернуты рейсы из Санкт-Петербурга и Краснодара. Они отправились в Краснодар, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Сильный ветер, особенно боковой, может быть серьезной угрозой именно при взлете и посадке самолетов.

Судя по информации онлайн-табло воздушной гавани города-курорта, на более позднее время были перенесены рейсы из Сочи в Краснодар, Санкт-Петербург, Москву и Томск. Ряд рейсов отменен.

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. Порывы скоростью до 35 километров в час прогнозируются также на 1 декабря. В городе оказались повалены несколько десятков деревьев. Сейчас экстренные службы курорта устраняют последствия непогоды.

Как ранее сообщала "РГ", три самолета не смогли приземлиться в Сочи накануне вечером из-за сильногго ветра. Они также были отправлены в Краснодар, но ночью успешно долетели до Сочи.