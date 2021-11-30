На Кубани в суд направили дело о надругательстве над телом умершей

На Кубани прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное против владельца похоронного агентства, который привез тело умершей женщины к администрации районного города Тимашевска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

41-летнего жителя соседнего Красноармейского района, владельца агентства похоронных услуг, обвиняют в совершении преступления по статье "Надругательство над телами умерших", санкции которой предусматривают штраф в размере до 40 тысяч рублей либо арест сроком до трех месяцев.

Об этой резонансной ситуации "РГ" уже писала. По версии следствия, предприниматель не выполнил условия договора об оказании услуг по транспортировке в морг тела умершей жительницы Калининского района.

"Затем, в целях привлечения общественного внимания 30 октября 2021 года, в выходной день, мужчина привез и выгрузил ее тело на центральной площади возле здания администрации на всеобщее обозрение, чем причинил моральный вред и нравственные страдания родственникам умершей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Сейчас надзорным ведомством утвержден обвинительный акт по этому уголовному делу, которое направлено в суд для рассмотрения.

Стоит отметить, что после произошедшей скандальной ситуации, когда сотрудники похоронного агентства привезли тело умершей женщины к зданию администрации, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в этом деле и проверить на коррупционную составляющую чиновников и представителей похоронного бизнеса в Тимашевском районе Кубани.