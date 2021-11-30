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30.11.2021 09:18
Рубрика: Происшествия

Судоходство в Керченском проливе возобновилось после шторма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Керченском проливе, где накануне из-за сильного ветра и шторма было приостановлено движение судов, сегодня утром возобновилось судоходство. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- При скорости ветра 11 метров в секунду судоходство возобновилось, - уточнил Кравченко. - Мы подсчитали, что накануне на севере у Керченского пролива скопилось в ожидании прохода 119 судов, а на юге - 39. Теперь они смогли продолжить движение.

Тем временем, в Ялте, как уточнила глава администрации Янина Павленко, во время шторма пострадали шесть судов. Так, "Кронштадт" прибило к пирсу, из-за чего помят пандус кормы. Теплоход "Форос-1" получил пробоины в носовой и кормовой частях выше ватерлинии, но остался на ходу. У теплохода "Ливадия" пробиты борта, и на якорях его прибило к пирсу. Теплоход "Санта Барбара" так же прибило к пирсу. А у теплохода "Крым" вдавлена корма. А вот парусно-моторная яхта "Славия" затонула на глубине около четырех метров. Но по данным ее владельца, топлива на ее борту нет, и экологической опасности судно не представляет.

Из-за ураганного ветра с порывами до 35-40 метров в секунду на полуострове зафиксировано 65 случаев падения деревьев. Поврежден 21 автомобиль. Из-за падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, из которых четыре госпитализированы. В том числе в Ялте попали в больницу девочка 16 лет, мужчина и женщина 67 лет.

В течение дня 30 ноября синоптики Крымского гидрометцентра вновь обещают очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный 20-25 метров в секунду, в горах до 35. Также ожидается сильный дождь, который постепенно перейдет в снег. Ночью температура воздуха опустится до минус трех градусов.

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