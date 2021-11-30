В ПФР объяснили, как будет расти маткапитал с 2022 года

В ПФР не видят проблем с учетом фактической инфляции при индексации материнского капитала, рассказал глава ведомства Андрей Кигим.

Ранее президент Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы предложил с 2022 года индексировать маткапитал не по прогнозируемой, а по фактической инфляции. Согласно законопроекту, планируется производить перерасчет 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с установленным правительством коэффициентом.

Как отметил Кигим, также были приняты поправки по размеру МРОТ и прожиточного минимума, и они тоже будут учтены.

"Поскольку Пенсионный фонд выполняет целый ряд агентских функций, то все, что делается за счет федерального бюджета, Минфином финансируется в полном объеме, поэтому проблемы при учете фактической инфляции по маткапиталу или проблемы с различными трансфертами с учетом изменения законодательства за счет федерального бюджета мы не видим", - цитирует выступление главы ПФР агентство "Прайм".

Также Кигим напомнил, что с начала 2022 года пособия для граждан, имеющих детей, включая выплаты беременным женщинам, а также выплаты военнослужащим, гражданам, подвергшимся воздействию радиации и некоторые другие пособия, переводятся на федеральный уровень.

Согласно принятым поправка, в 2022 году уровень прожиточного минимума на душу населения вырастет до 12 654 рублей, а МРОТ - до 13 890 рублей.