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Выдвинута новая теория о появлении воды на Земле

Фото: Curtin University
Фото: Curtin University

Международная команда исследователей под руководством астрономов из Университета Глазго представила исследование, предполагающее, что воду на Землю занесли вовсе не астероиды, а солнечный ветер.

Фото: ESO / VST ATLAS
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Статья под названием "Вклад солнечного ветра в океаны Земли" опубликована в журнале Nature Astronomy, а коротко об исследовании рассказывает Phys.org. Происхождение воды на Земле является давней загадкой для ученых. Популярная теория гласит, что она была занесена на Землю астероидами. Однако авторы нового исследования называют совсем другой вероятный источник появления воды на нашей планете.

"Существующая теория гласит, что вода была принесена на Землю на заключительных стадиях ее образования на астероидах C-типа, - говорит профессор Фил Бланд. - Однако предыдущие испытания изотопных "отпечатков пальцев" этих астероидов показали, что они, в среднем, не совпадают с водой на Земле. Это означает, что существовал, по крайней мере, еще один неучтенный источник".

Новое исследование доказывает, что воду на Землю мог занести солнечный ветер. Сначала вода появилась на поверхности крошечных пылинок, а затем она из изотопно более легкой формы превратилась в ту воду, которая известна нам. Новая теория основана на атомном анализе мельчайших фрагментов сближающегося с Землей астероида S-типа, известного как Итокава. Его образцы были отобраны японским космическим зондом Hayabusa и доставлены на Землю в 2010 году.

Изучение пылинок на поверхности Итокавы позволило определить, что они содержат достаточно много воды. Если масштабировать эти объемы, то получится примерно 20 литров на каждый кубический метр породы. Исследователи считают, что новая теория поможет разработать механизмы получения воды в безвоздушном пространстве, которые пригодятся будущим космическим миссиям.

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