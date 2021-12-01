Депутат Госдумы Леонов предложить снизить стоимость ПЦР-тестов

Стоимость ПЦР-тестов по выявлению коронавирусной инфекции необходимо снизить. Одно лабораторное исследование должно стоить максимум 1 тысячу рублей.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести госрегулирование цен на такие медицинские услуги.

Народный избранник отметил, что сейчас многие граждане вынуждены проводить лабораторное исследование за свой счет, а стоимость ПЦР-теста в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тысячи рублей. При этом себестоимость данного исследования не более 500 рублей, подчеркивает Леонов.

"Прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен", - говорится в письме, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста с 72 до до 48 часов. Такое решение принято в связи с особенностями нового штамма коронавируса "омикрон", объяснила глава ведомства Анна Попова.

Напомним, обнаруженный в ЮАР вариант SARS-CoV-2 имеет более 30 мутаций и может быть более заразным, чем все предыдущие штаммы.