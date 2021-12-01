Новости

В России произведено 150 тысяч доз вакцины для подростков "Спутник М" 03:58
Депутат Госдумы Леонов предложить снизить стоимость ПЦР-тестов 03:30
Три человека погибли в результате стрельбы в одной из школ Мичигана 02:45
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных 02:21
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях" 01:53
Эксперты напомнили работодателям о наказании за фальшивые QR-коды 01:30
Москвичей ждёт холодный и снежный декабрь 01:00
Россиянин Иосифов открыл счет голам за "Вильярреал" 00:52
В Швеции новым министром образования назначена женщина-трансгендер 00:23
В Гидрометцентре предупредили об усилении морозов и ураганном ветре 00:19
Названы блюда, которые не рекомендуется есть при воспалении организма 00:10
Жена наркобарона "Коротышки" Гусмана приговорена к 3 годам тюрьмы в США 00:04
Вирусолог сравнил омикрон с "монстром Франкенштейна" 30.11.2021
Вице-премьер Оверчук обсудил сотрудничество с премьером Таджикистана 30.11.2021
ВОЗ призвала пожилых людей воздержаться от международных поездок 30.11.2021
Карпин рассказал подробности встречи с игроками сборной России 30.11.2021
Противник санкций против России набирает популярность во Франции 30.11.2021
СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт 30.11.2021
Долг злостных неплательщиков за тепло в Москве составил 4,2 млрд рублей 30.11.2021
Инфляция в Евросоюзе побила рекорд 30.11.2021
В Австрии заработает новая служба госбезопасности 30.11.2021
Под Орлом ветер сломал главное дерево страны 30.11.2021
Карпин провел встречу с футболистами сборной России 30.11.2021
Россияне потратили в "черную пятницу" вдвое больше, чем год назад 30.11.2021
В ВОЗ призвали не "наказывать" страны, где выявлен "омикрон"-штамм 30.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 03:30
Рубрика: Общество

Депутат Госдумы Леонов предложить снизить стоимость ПЦР-тестов

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Стоимость ПЦР-тестов по выявлению коронавирусной инфекции необходимо снизить. Одно лабораторное исследование должно стоить максимум 1 тысячу рублей.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
ПЦР-тест на коронавирус можно будет сделать бесплатно

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести госрегулирование цен на такие медицинские услуги.

Народный избранник отметил, что сейчас многие граждане вынуждены проводить лабораторное исследование за свой счет, а стоимость ПЦР-теста в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тысячи рублей. При этом себестоимость данного исследования не более 500 рублей, подчеркивает Леонов.

"Прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен", - говорится в письме, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Фото: iStock
Профессор назвал сценарии развития штамма "омикрон"

Ранее Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста с 72 до до 48 часов. Такое решение принято в связи с особенностями нового штамма коронавируса "омикрон", объяснила глава ведомства Анна Попова.

Напомним, обнаруженный в ЮАР вариант SARS-CoV-2 имеет более 30 мутаций и может быть более заразным, чем все предыдущие штаммы.

Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Депутат Госдумы Леонов предложить снизить стоимость ПЦР-тестов
Социально значимые сайты будут доступны бесплатно
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях"
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"