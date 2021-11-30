Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов

Ранее на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 она сообщила о требовании 14-дневного карантина для граждан, возвращающихся из стран, где уже зафиксировано распространение штамма.
Ранее на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 она сообщила о требовании 14-дневного карантина для граждан, возвращающихся из стран, где уже зафиксировано распространение штамма.
По всей стране все активнее применяют QR-коды. Законопроекты по их обязательному использованию при входе в общественные места обсуждают в Госдуме, но уже сейчас регионы вводят новый порядок самостоятельно. "РГ" собрала самое главное о том, как система будет работать
В Южной Африке распространяется новый штамм SARS-CoV-2. Профиль мутаций в геноме показывает, что новый штамм потенциально способен и уклоняться от антител, и быть более заразным. Что о нем известно и чем он опасен, "РГ" рассказал эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов
С сегодняшнего дня вступает в силу правительственное постановление, определяющее перечень случаев, когда ПЦР-тест на COVID можно будет сделать бесплатно. При этом регионы могут сами устанавливать дополнительные случаи для бесплатного тестирования
Страна переживает четвертую волну эпидемии COVID-19. Какова ситуация в регионах России и других странах, как быстрее справиться с коронавирусом? Об этом корреспондент "РГ" беседует с заместителем директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Вадимом Тестовым
"РГ" продолжает публиковать научно подтвержденные факты, которые отвечают на самые расхожие "аргументы" антипрививочников. Своим мнением поделился старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин
Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, согласно которым поменяются правила повседневной жизни: для прохода и нахождения в общественных местах, а также отправляясь в путешествие на поезде или самолете, нужно будет обязательно предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании