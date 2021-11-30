Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов

С учетом особенностей нового штамма коронавируса "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма Роспотребнадзором принято решение ограничить срок ПЦР-тестов не 72 часами, а 48, заявила глава ведомства Анна Попова.