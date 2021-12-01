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01.12.2021 10:35
Рубрика: Происшествия

В Крымском районе Кубани ветер сорвал крышу со школы

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Экстренные службы в Крымском районе Краснодарского краю всю ночь ликвидировали последствия сильного ветра, который продолжится и сегодня. Как сообщил глава района Сергей Лесь в своем аккаунте в Instagram, ураган сорвал 10 проводов ЛЭП, часть кровли в школе станицы Троицкой и повредил газопровод в Крымске.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Видео: Ураганный ветер в Сочи повалил десятки деревьев

- Сегодня в муниципалитете порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Произошло 10 крупных порывов ЛЭП. Всю ночь шли работы, к 8 утра удалось устранить четыре из них. Восстановительные работы еще по шести порывам продолжаются, задействованы 8 бригад РЭС, - отметил Лесь.

В школе №57 станицы Троицкой, где ветер сорвал крышу, на сегодня отменены все занятия. Также перенесли уроки в школе №31 села Экономического, где в результате разгула стихии оказался поврежден лифт для маломобильных граждан.

В районе действует режим повышенной готовности из-за угроз подтопления, который продлится до 6 декабря. В районе ожидаются проливные дожди и сильный ветер до 30 метров в секунду.

Стихия 30 ноября ударила по нескольким районам Краснодарского края, в частности, оказались затоплены улицы Анапы, в Сочи и Краснодаре ветер повалил десятки деревьев, а под Туапсе в море поднялись шестиметровые волны.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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