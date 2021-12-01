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01.12.2021 12:28
Рубрика: Экономика

"Роснано" погасила 100% номинала одного выпуска облигаций

Текст: Василий Кошкин
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Госкорпорация "Роснано" выплатила купонный доход и погасила 100% номинала одного выпуска облигаций. Об этом сообщает "Национальный расчетный депозитарий".

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
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Общий размер выплаченной номинальной стоимости составил 4,5 миллиарда рублей (1000 рублей на одну облигацию).

В октябре Мосбиржа приостановила торги облигациями "Роснано". Это было сделано в рамках предписания Банка России для защиты кредиторов и держателей бумаг, а также во избежание инсайдерской торговли.

После этого на сайте "Роснано" было опубликовано сообщение о встрече с кредиторами и держателями облигаций, на которой обсуждались долги компании и пути их погашения. В госкорпорации отметили, что накопленный долг и финансовая модель "требуют корректировок".

В декабре 2021 года госкорпорации предстоит выплатить купоны еще по четырем выпускам облигаций. Общая сумма обязательств по этой части расходов составляет около миллиарда рублей.

Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Госкорпорации Роснано

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