"Роснано" погасила 100% номинала одного выпуска облигаций

Госкорпорация "Роснано" выплатила купонный доход и погасила 100% номинала одного выпуска облигаций. Об этом сообщает "Национальный расчетный депозитарий".

Общий размер выплаченной номинальной стоимости составил 4,5 миллиарда рублей (1000 рублей на одну облигацию).

В октябре Мосбиржа приостановила торги облигациями "Роснано". Это было сделано в рамках предписания Банка России для защиты кредиторов и держателей бумаг, а также во избежание инсайдерской торговли.

После этого на сайте "Роснано" было опубликовано сообщение о встрече с кредиторами и держателями облигаций, на которой обсуждались долги компании и пути их погашения. В госкорпорации отметили, что накопленный долг и финансовая модель "требуют корректировок".

В декабре 2021 года госкорпорации предстоит выплатить купоны еще по четырем выпускам облигаций. Общая сумма обязательств по этой части расходов составляет около миллиарда рублей.