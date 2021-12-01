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1 декабря 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 1 декабря 2021 года № 11 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18.10.2021 № 8"

Дата подписания 1 декабря 2021 г.
Опубликован 1 декабря 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для журналистов

На сегодняшний день суточный показатель заболеваемости составляет 20,49 на 100 тыс. населения, что выше, чем в УРФО на 12,7% .

Темп прироста за сутки 0,39, что на уровне УРФО и выше, чем в среднем по РФ на 11,4%.

За последнюю неделю увеличение заболеваемости отмечается в 11 муниципальных районах, самый большой прирост показателя отмечается Ярковском районе (с 8,7 до 195,3 на 100 тыс. нас.), в Ялуторовском районе в 3 раза (с 113,7 до 334,1 на 100 тыс. нас.), в г. Тобольске в 2,6 раза (с 13,7 до 35,2 на 100 тыс. нас.), в Исетском районе в 2,3 раза (с 40,2 до 92,5 на 100 тыс. нас.).

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области, постановляю:

Внести следующие изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18.10.2021 № 8 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области" (далее Постановление):

1. Пункт 1 дополнить подпунктами следующего содержания:

"1.8. В сфере культуры (в том числе музеев, библиотек);

1.9. В сфере конгрессной, выставочной, букмекерской деятельности, организации спортивных, просветительских, досуговых, зрелищных, развлекательных, игровых мероприятий (в том числе выставочных залов, лекториев, тренингов, мастер-классов и т.п.);

1.10. В сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами;

1.11. В сфере услуг связи (в том числе телефонной);

1.12. Работникам детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат;

1.13. Работникам туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

1.14. Работникам государственных и муниципальных учреждений, предприятий;

1.15. Работникам охранных предприятий;

1.16. Сотрудникам, работникам средств массовой информации".

3. Пункт 4 дополнить подпунктом следующего содержания:

"4.5. Представить сводный план вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с подпунктами 1.8. - 1.16 пункта 1 настоящего Постановления в разрезе муниципальных образований и контингентов в адрес Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в срок до 06.12.2021 г.".

4. Пункт 7 дополнить подпунктами следующего содержания:

"7.2.1. Организовать проведение профилактических прививок контингентам, подлежащим обязательной вакцинации в соответствии с подпунктами 1.8. - 1.16 пункта 1 настоящего Постановления первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 24.12.2021 г.; вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции - в срок до 14.01.2022 г. - с охватом в соответствии с планом не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;

7.3.1. Обеспечить отстранение от работы работников из числа контингентов, подлежащих обязательной вакцинации в соответствии с подпунктами 1.8. - 1.16 пункта 1 настоящего Постановления, с 24.12.2021 г. - лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 14.01.2022 г. -лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, указанных в п.2 настоящего Постановления. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, перевести на дистанционный режим работы;".

Г.В.Шарухо



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