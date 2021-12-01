Видео: глава МИД Британии проехалась на танке в Эстонии

Глава британского МИД Лиз Трасс прокатилась на танке в ходе своего визита в Эстонию. Соответствующее видео опубликовала газета Times.

На кадрах видно, как Трасс, одетая в камуфляжный жилет и каску, едет в сопровождении военнослужащего по заснеженному полигону.

Глава британской дипломатии приехала в Эстонию с визитом перед тем, как принять участие в совещании глав МИД стран НАТО в Риге. В Эстонии Трасс встретилась с контингентом британских войск, размещенным в этой стране в рамках обязательств по НАТО.

В преддверии встречи с коллегами по альянсу глава британского МИД заявила: "Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах… НАТО - альянс, основанный на принципе обороны, а не провокаций".

Западные СМИ в последнее время активно раздувают идею о том, что Россия якобы готовит наступление на Украину. В Москве подобные заявления не раз опровергали, отмечая, что на Западе их используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Москвы нет никаких агрессивных намерений, а перемещение войск на территории России не должно никого волновать.