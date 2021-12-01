Второй спин-офф "Игры престолов" нашел шоураннера

Началось движение вокруг еще одного побочного проекта "Игры престолов" от HBO - наряду со спин-оффом про Дом Таргариенов зашевелился второй приквел саги - сериал про Дунка и Эгга (Dunk & Egg).

Как передает, ссылаясь на свой источник, Deadline, программе назначен шоураннер, им стал режиссер, сценарист и продюсер Стив Конрад ("Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Предприятие "Божий дар", "В погоне за счастьем" с Уиллом Смитом").

Конрад выступит продюсером сериала и займется сценарной адаптацией литературного первоисточника Мартина. Дат и каста у предприятия пока нет. Официальных комментариев сторон еще не последовало.

Инсайдер отметил, что действие сериала стартует за 90 лет до событий GOT, то есть - как в оригинале.

"Повести о Дунке и Эгге" (Tales of Dunk and Egg) - небольшой цикл повестей, написанных для разных межавторских антологий, но сюжетно и логически меж собой связанных, образуя связное повествование. По центру - странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец, принц Эйегон Таргариен.

"Межевой рыцарь" вышел 1998-м, "Присяжный рыцарь" - в 2003-м, "Таинственный рыцарь" - в 2010-м. При этом Мартин сулит продолжить цикл еще несколькими историями, несколько лет назад анонсировав "квадриквел" - "Винтерфелльских волчиц". Но есть одно "но": за новую повесть писатель пообещал засесть, как закончит "Ветра зимы", очередной, шестой том базовой саги, обескураживающе издевательский долгострой. Так что звучит его сладкое обещание по меньшей мере комично и вилами по воде.

Также отметим, что и по сериалу про Данка и Эгга ликовать и приплясывать пока рано, с учетом того, какая долгая и угрюмая чехарда стоит на HBO вокруг спин-оффов "Игры престолов". Напомним, в частности, что крайне многообещающий и взбудораживавший спин-офф "Долгая ночь" был отменен на стадии уже полностью сформированной команды.

Ранее стало известно, что Мартин умолял шоураннеров не заканчивать "Игру престолов" на восьмом сезоне.