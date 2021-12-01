Новости

Начались съемки фильма "Бэтгерл" 11:58
Вся семья актрисы Киры Найтли заболела коронавирусом 11:50
Умерла актриса Фатима Кладо, жена актера Геннадия Королькова 11:24
Фото: Прощание с Александром Градским началось в его театре 11:15
Новый "Человек-паук" вышел на второе место по предпродажам Marvel 10:31

Второй спин-офф "Игры престолов" нашел шоураннера

Новости
    01.12.2021, 11:44
Текст:   Олег Усков

Началось движение вокруг еще одного побочного проекта "Игры престолов" от HBO - наряду со спин-оффом про Дом Таргариенов зашевелился второй приквел саги - сериал про Дунка и Эгга (Dunk & Egg).

Как передает, ссылаясь на свой источник, Deadline, программе назначен шоураннер, им стал режиссер, сценарист и продюсер Стив Конрад ("Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Предприятие "Божий дар", "В погоне за счастьем" с Уиллом Смитом").

Конрад выступит продюсером сериала и займется сценарной адаптацией литературного первоисточника Мартина. Дат и каста у предприятия пока нет. Официальных комментариев сторон еще не последовало.

Инсайдер отметил, что действие сериала стартует за 90 лет до событий GOT, то есть - как в оригинале.

Фото: kinopoisk.ru
Махершала Али рассказал, как он относится к Блэйду Уэсли Снайпса

"Повести о Дунке и Эгге" (Tales of Dunk and Egg) - небольшой цикл повестей, написанных для разных межавторских антологий, но сюжетно и логически меж собой связанных, образуя связное повествование. По центру - странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец, принц Эйегон Таргариен.

"Межевой рыцарь" вышел 1998-м, "Присяжный рыцарь" - в 2003-м, "Таинственный рыцарь" - в 2010-м. При этом Мартин сулит продолжить цикл еще несколькими историями, несколько лет назад анонсировав "квадриквел" - "Винтерфелльских волчиц". Но есть одно "но": за новую повесть писатель пообещал засесть, как закончит "Ветра зимы", очередной, шестой том базовой саги, обескураживающе издевательский долгострой. Так что звучит его сладкое обещание по меньшей мере комично и вилами по воде.

Также отметим, что и по сериалу про Данка и Эгга ликовать и приплясывать пока рано, с учетом того, какая долгая и угрюмая чехарда стоит на HBO вокруг спин-оффов "Игры престолов". Напомним, в частности, что крайне многообещающий и взбудораживавший спин-офф "Долгая ночь" был отменен на стадии уже полностью сформированной команды.

Ранее стало известно, что Мартин умолял шоураннеров не заканчивать "Игру престолов" на восьмом сезоне.

Новости

Махершала Али рассказал, как он относится к Блэйду Уэсли Снайпса 10:18
Вышел новый трейлер продолжения "Секса в большом городе" 09:29
Названы самые популярные песни и артист года по версии Apple Music 30.11.2021
Вышел тизер четвертого сезона "Удивительной миссис Мейзел" 30.11.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Раскрыто, что покажут в сцене после титров нового "Человека-паука" 30.11.2021
Наследники Gucci возмутились клеветой в фильме Ридли Скотта 30.11.2021
В Сеть слили критические спойлеры к "Человеку-пауку: Нет пути домой" 30.11.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
О создании "Последнего танго в Париже" снимут сериал 30.11.2021
Трагически погиб участник "X-Фактора" Томас Уэллс 30.11.2021
"Соколиный глаз" показал худший старт среди всех сериалов Marvel 30.11.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Ганн назвал три лучших фильма о Человеке-пауке 30.11.2021
На вручении "Золотого мяча" Лео Месси встретился с "Человеком-пауком" 30.11.2021
Том Холланд сыграет Человека-паука еще в трех фильмах 29.11.2021