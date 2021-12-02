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02.12.2021 13:14
Рубрика: Экономика

ЦБ: Большинство микрозаймов в России выдается по ставке 365% годовых

Текст: Нина Егоршева
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В России большинство микрозаймов выдаются под максимальную процентную ставку 365% годовых. Об этом сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков в ходе конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, организованной ассоциацией "Наумир".

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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"У нас практически весь рынок необеспеченного потребительского кредитования (в части микрофинансовых организаций) выдает займы почти под 365% годовых. На сегодняшний день, если так более точно посчитать, это 75% от общего количества договоров и 56% от общего процента выдач", - подчеркнул Кочетков, чьи словам передает Интерфакс.

В этой связи он напомнил, что ранее в Госдуме предложили ограничить ставку по микрозаймам 0,8% в день вместо нынешнего 1% в день. То есть полная стоимость кредита не должна будет превышать 292% годовых. "Но я хочу подчеркнуть, что дискуссия еще не закончена", - добавил представитель ЦБ.

На этой неделе зампред Банка России Владимир Чистюхин в интервью "РГ" рассказал, что самыми "проблемными" с точки зрения возврата являются займы "до зарплаты". По его словам, для многих людей такая передышка бывает очень важна, но надо, чтобы долговая нагрузка для них была посильной, чтобы они могли вернуть долг.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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