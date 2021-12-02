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02.12.2021 12:37
Рубрика: Экономика

Глава ЦБ оценила возможность двузначной ключевой ставки в 2022 году

Текст: Василий Кошкин
Банк России не ждет двузначного уровня ключевой ставки в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В рамках форума Reuters Next Набиуллина отметила, что ЦБ обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России. По ее словам, эти показатели "вернулись к максимуму второй половины 2016 года".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Глава Банка России отметила, что нынешняя ситуация не такая драматическая, как в 2014 году, однако регулятор готов предпринять шаги для возвращения инфляции к цели в районе 4%.

В среду Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России с 23 по 29 ноября составила 0,46% (в годовом выражении - 8,38%). Основной вклад в рост цен внес сектор туристических и регулируемых услуг (+1,37%), при этом рост цен на продовольствие замедлился до 0,24%.

В октябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на конец 2021 года на 1,6% - до 7,4%.

Банк России повышает ключевую ставку непрерывным циклом с весны из-за быстрого роста инфляции. За это время ставка поднялась с рекордно низких 4,25% до текущих 7,5% годовых. На последнем заседании в конце октября ставка была повышена на 0,75 процентного пункта.

Очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о возможном повышении ключевой ставки пройдет 17 декабря. В последний раз ключевая ставка находилась на двузначном уровне более четырех лет назад.

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