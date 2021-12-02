Новый Hyundai Grandeur повторит "двухярусный" дизайн BMW

Всё чаще прототип седьмого поколения Hyundai Grandeur становится героем "шпионской" фотохроники. На этот раз флагманский седан был пойман журналистами с YouTube-канала WoopaTV. И в их обзоре впервые можно рассмотреть фронтальную часть, которая, как и предполагалось, получит двухярусную оптику.

Дизайн передней части, как сообщают инсайдеры, будет близок к Staria или Telluride, блок-фары у которых установлены вертикально. Вдоль капота может быть расположена линия ДХО, или же они могут быть оформлены в виде сегментов с каждой из сторон автомобиля. Ожидается, что двухярусную компоновку оптики получит новый BMW 7 Series и его электрическая версия i7, которая в настоящий момент проходит испытания близ Полярного круга.

Длина автомобиля будет увеличена с 4930 до 5015 мм, что позволит обеспечить большую вариативность трансформации салона и настроек сидений заднего ряда. Grandeur будет выпускаться с пяти- и четырёхместным салоном, во втором случае сзади вместо дивана - раздельные кресла.

По неофициальной информации, новый Grandeur практически лишится физических органов управления в салоне, а селектор трансмиссии будет таким же, как у Ioniq 6. Крыша автомобиля будет электрохромной с возможностью регулировки светопропускной способности.

Моторная гамма седьмой генерации Grandeur повторит линейку Kia K8: бензиновые агрегаты объёмом 2.5 и 2.5 литра, также будут версия на пропане и гибрид с 1.6 T-GDI. В отличие от K8 флагманский седан Hyundai получит ещё и чисто электрическую модификацию.

Продажи Hyundai Grandeur седьмого поколения начнутся в третьем квартале 2023 года.