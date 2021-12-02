Пилотам и шахтерам упростят процедуру оформления надбавки к пенсии

Изменения в законодательство упростят назначение дополнительной пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас, чтобы оформить такую надбавку, они должны сначала получить документы, которые подтверждают стаж и заработок, а потом представить их в Пенсионный фонд.

"После принятия законодательных изменений работодатели станут формировать сведения о сотрудниках и направлять их в фонд", - пояснил глава правительства новый формат. С 1 января 2023 года информация будет использоваться для автоматического расчета доплаты.

Правительство продолжает расширять возможности социального казначейства, сказал Мишустин. "Чтобы люди получали больше государственных услуг быстро и удобно, без излишних бюрократических процедур и хождения по инстанциям", - подчеркнул он.