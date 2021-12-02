Почему саранские победители международных олимпиад школьников уезжают в Москву

"Серебро" записал на свой счет Максим Раменский, а Максим Пермяков и Илья Беспятый пополнили свои копилки наград "золотом". Кстати, наставником российской сборной был Иван Утешев - один из "звездных" выпускников саранской "школы чемпионов". Именно он в 2015-м стал первым в истории россиянином-победителем мировой олимпиады по астрономии.

- Медалей у нас в активе могло быть и больше - один из наших воспитанников недавно перебрался в столицу и в составе сборной на турнире в Боготе взял "золото", выступая уже за Москву, - рассказал "РГ" научный руководитель лицея, народный учитель РМ Дмитрий Подлесный. - К сожалению, в последние годы талантливые ребята все чаще уезжают. Это главная проблема лицея.

По словам педагога, "смена прописки" связана отнюдь не с более высоким уровнем преподавания или условиями обучения - с этим в саранском лицее все в порядке. Причина банальна - финансовый интерес. Так, за победу на предметных олимпиадах международного уровня ученикам столичных школ постановлением правительства Москвы предусмотрены премии до полутора миллионов рублей. Их сверстники из Мордовии об этом могут только мечтать. Размер региональных грантов для победителей предметных турниров в республике не менялся уже десять лет, максимальная сумма на сегодня составляет 300 тысяч рублей. То есть член российской сборной из Саранска получит за победу на олимпиаде в Боготе в пять раз меньше, чем москвич. Вопрос о повышении республиканских грантов поднимался не раз, но дальше обещаний дело так и не пошло. Вот и получается, что столичные школы сегодня заманивают к себе вундеркиндов, как футбольные клубы - легионеров.

Тем временем лицеисты готовятся к Международной естественнонаучной олимпиаде школьников - она пройдет в декабре в столице ОАЭ.

- На сей раз в сборной Москва и Саранск будут представлены поровну: из шести ребят трое - наши, - говорит Дмитрий Подлесный. - Конечно, не хотелось бы, чтобы их потом тоже переманили в столицу, ведь это наша гордость. Остается лишь надеяться на то, что ситуация все же изменится...

Справка "РГ"

За свою одиннадцатилетнюю историю Республиканский лицей для одаренных детей воспитал 486 победителей и 1835 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 55 победителей и 228 призеров финала Всероссийской олимпиады школьников. В копилке лицеистов 68 золотых, 92 серебряные и 79 бронзовых медалей международных предметных олимпиад и турниров. Здесь подготовлено 25 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалистов международных предметных олимпиад в составе национальной сборной РФ.