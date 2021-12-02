Путин проведет совещание по Кузбассу

2 декабря президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Речь пойдет о трагедии на шахте "Листвяжная" и мерах по обеспечению безопасности на таких объектах.

О разборе ситуации с аварией и ликвидации последствий взрыва метана на шахте расскажет врио главы МЧС Александр Чуприян, также выступит губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, а о мерах обеспечения безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях доложат министр энергетики Николай Шульгинов и Генпрокурор Игорь Краснов.

После трагической аварии на "Распадской" в 2010 году Владимир Путин проводил похожее большое совещание и по итогам был сделан перечень поручений, в июне того же года, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В том числе будет важно понять, насколько эти поручения и в каком объеме выполнялись", - уточнил он.

"Тогда тоже шла речь об обеспечении безопасности, работе надзорных и контролирующих органов, чтобы избежать повторения трагедии, которая, к сожалению, повторилась", - заключил пресс-секретарь президента.