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02.12.2021 15:51
Рубрика: Легковые авто

Стартовали продажи китайского кроссовера за 3 млн рублей

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

В России стартовали продажи кроссовера Exeed VX. Автомобиль премиум-суббренда Chery представлен на нашем рынке в семиместном исполнении в двух комплектациях: Luxury и President. За первую версию просят 3 299 900 рублей, за вторую - 3 599 900 рублей.

Фото: Chery
Chery привезет в Россию новый модный кроссовер

Длина, ширина и высота VX составляют соответственно 4970, 1940 и 1788 мм при колесной базе 2900 мм. Поэтому в Chery машину сравнивают с Land Cruiser, хотя конкурировать она будет скорее с кроссовером Highlander. Клиренс достигает 200 мм, угол въезда - 18 градусов, съезда - 20. Объем багажника - 520 литров.

Exeed VX получил 2-литровый турбомотор мощностью 249 л.с., роботизированную коробку передач 7DCT и полный привод. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у Exeed VX 8,5 секунд, а максимальная скорость кроссовера ограничена 195 км в час.

Гарантия на модель составляет семь лет или 200 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше.

Стоит отметить, что во втором квартале 2022-го на российском рынке появится компактный кроссовер Exeed LX. Сейчас же модельная линейка бренда состоит из двух кроссоверов - VX и TXL. Последний, напомним, обновился в октябре.

#Chery