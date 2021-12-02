Стартовали продажи китайского кроссовера за 3 млн рублей

В России стартовали продажи кроссовера Exeed VX. Автомобиль премиум-суббренда Chery представлен на нашем рынке в семиместном исполнении в двух комплектациях: Luxury и President. За первую версию просят 3 299 900 рублей, за вторую - 3 599 900 рублей.

Длина, ширина и высота VX составляют соответственно 4970, 1940 и 1788 мм при колесной базе 2900 мм. Поэтому в Chery машину сравнивают с Land Cruiser, хотя конкурировать она будет скорее с кроссовером Highlander. Клиренс достигает 200 мм, угол въезда - 18 градусов, съезда - 20. Объем багажника - 520 литров.

Exeed VX получил 2-литровый турбомотор мощностью 249 л.с., роботизированную коробку передач 7DCT и полный привод. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у Exeed VX 8,5 секунд, а максимальная скорость кроссовера ограничена 195 км в час.

Гарантия на модель составляет семь лет или 200 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше.

Стоит отметить, что во втором квартале 2022-го на российском рынке появится компактный кроссовер Exeed LX. Сейчас же модельная линейка бренда состоит из двух кроссоверов - VX и TXL. Последний, напомним, обновился в октябре.