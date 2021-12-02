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02.12.2021 15:05
Рубрика: Легковые авто

Стартовали продажи предвестника нового Lada Largus

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

Компания Dacia - европейский аналог Lada - начала продажи нового универсала повышенной вместимости Jogger, который станет "донором" для следующего поколения Lada Largus.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В Европе Dacia Jogger предлагается со 110-сильным бензиновым двигателем и битопливным Eco-G мощностью 100 л.с. Оба работают в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Jogger можно купить в одной из четырёх комплектаций. В самой простой - Essential - универсал стоит 14 990 евро за версию с пятиместным салоном и 15 750 евро - за семиместный вариант. За эти деньги модель не оснащается даже простым кондиционером, а вот шесть подушек и лимитер скорости в списке оснащения присутствуют. Доплата за металлик составляет 500 евро, кондиционер стоит 900 евро.

В компании отметили, что новинка является самой доступной 7-местной моделью на европейском рынке.

Dacia Jogger был представлен в сентябре 2021 года. Автомобиль построен на платформе CMF-B, которая в будущем станет основой всех новых Lada, поэтому румынский универсал можно считать предтечей Lada Largus нового поколения.

В России на данный момент Largus доступен с пяти- и семиместной конфигурацией салона по цене от 812 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.
#Renault