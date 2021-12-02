Toyota Land Cruiser 300 получил версию для хардкорного бездорожья

Компания Arctic Trucks, известная своими проектами по доработке внедорожных автомобилей под жёсткие условия эксплуатации, добралась и до нового Land Cruiser 300, который стал выше, шире и может покорять теперь более серьёзные препятствия.

LC 300 AT35 получил проставки амортизаторов и пружин, усиленные кронштейны задних амортизаторов, колёса размерностью 315/70 R17.

Ширина колеи внедорожника увеличена на 320 мм, общая ширина автомобиля выросла с 1980 до 2140 мм, что не могло не сказаться на радиусе разворота, который с 5.9 метра стал 6.3 метра.

Дорожный просвет вырос на 40 мм - до 260-270 мм в зависимости от двигателя: Land Cruiser 300 AT35 доступен как с дизелем на 199 л.с., так и с бензиновым V6 мощностью 415 л.с., оба работают в паре с 10-ступенчатым "автоматом".

Увеличенный клиренс и изменённые бамперы позволили улучшить геометрическую проходимость внедорожника: угол въезда вырос с 32 до 37 градусов, угол съезда - с 24 до 30 градусов.

По желанию клиента LC 300 AT35 можно оборудовать лебёдкой и шноркелем.

Подготовка автомобиля в комплектации AT35 занимает семь рабочих дней (без учёта времени, необходимого на установку дополнительного оборудования), вместе с машиной выдаётся свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (СКТС). Цены пока не называются.

Прошлый проект Arctic Trucks - пикап Isuzu D-Max, получивший аналогичный перечень доработок, как новый LC 300 AT35.