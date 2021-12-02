В России хотят ввести новый штраф для водителей

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram законопроект, согласно которому в России могут ввести штраф за умышленное опасное или агрессивное вождение. Его размер составит 5 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения водитель может быть оштрафован на сумму от 5 до 10 тысяч рублей или лишен прав на срок до одного года.

Парламентарий подчеркивает, что привлечь нарушителя к административной ответственности возможно только при наличии доказательства в виде видеофиксации нарушения. Окончательное решение будет принимать суд.

В пояснительной записке к документу отмечается, что агрессивное вождение может совершаться только умышленно. По мнению Ярослава Нилова, увлекающиеся опасным вождением водители полностью отдают отчет в противоправности своих действий, доказательство тому многочисленные видео в социальных сетях. Также отмечается, что по вине таких водителей совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.

На сегодняшний день ответственность за опасное или агрессивное вождение не установлена.

При этом уточняется, законопроект направлен в правительство для получения официального отзыва, после чего будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Ранее начальник ГИБДД России генерал-лейтенант Михаил Черников рассказал о том, зачем российским автоинспекторам понадобились новые полномочия в виде скрытого контроля. Он нацелен на выявление водителей, которые агрессивно ведут себя на дороге, устраивают "шашечки" при перестроении. Сотрудники ДПС, двигаясь в потоке, видят такие правонарушения, фиксируют их, и далее ближайший наряд останавливает таких нарушителей и привлекает к ответственности.