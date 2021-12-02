Володин и Лукашенко обсудили законы в рамках союзных программ

В Минске состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко. На встрече обсуждались вопросы законодательного обеспечения решений Высшего Госсовета Союзного Государства.

"Мы единомышленники, поэтому движемся в одном направлении", - сказал собеседнику Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что самое главное - заняться содержательной работой, сверить позиции, еще раз уточнить приоритеты. "Потому что когда речь идет о дружбе - это улица с двухсторонним движением, и здесь нужно обязательно при выработке решений и слышать, и учитывать точку зрения", - уверен спикер. Ведь важно, напомнил он, обеспечить реализацию решений, к которым ранее пришли российский и белорусский лидеры. "Решения, которые сейчас мы будем рассматривать, касаются развития отношений по большому спектру направлений", - отметил Володин, подтвердив настрой на активную работу в этой сфере.

Напомним, что 4 ноября были утверждены 28 отраслевых союзных программ, а также обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики.

Володин 2 декабря проведет в Минске заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства. Это первый официальный зарубежный визит председателя Госдумы после избрания нового созыва. Законодательное обеспечение 28 союзных программ - основной вопрос в повестке заседания Парламентского собрания.

Вячеслав Володин ранее заявлял, что утвержденные программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства. А именно - создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях - от доступа к госзакупкам до социальной сферы. Говоря о важности союзных программ, спикер указывал, что их утверждение - важное событие для народов России и Беларуси, а решения президентов носят прорывной характер.