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03.12.2021 15:29
Рубрика: Легковые авто

Lexus готовит к премьере компактный кроссовер RZ на электричестве

Текст: Константин Руссов

Компания Lexus опубликовала тизеры новой модели - электрического кроссовера RZ, который сможет удивить лишь внешностью и материалами отделки.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Кроссоверы bZ4X и Solterra, разработанные Toyota и Subaru, практически неотличимы друг от друга. Судя по тизеру, у электрокара Lexus более крутой наклон задней стойки, оригинальные штампы дверей и крыльев.

По технике RZ также будет унифицирован с "коллегами". Для Toyota bZ4X доступны заднеприводный вариант с отдачей электродвигателя 204 л.с. и полноприводная версия с суммарной отдачей пары электромоторов 218 л.с. Для Solterra напомним, заявлена только 218-сильная модификация.

Вне зависимости от мощности и типа привода кроссоверы оснащены литий-ионной батареей ёмкостью 71,4 кВт∙ч, которая обеспечивает 460 и 500 км по циклу WLTP.

Выход нового Lexus RZ состоится уже только в 2022 году. Его конкурентами станут Mercedes-Benz EQC, Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron и Genesis GV60.

#Lexus