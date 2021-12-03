Матвиенко: Москва и Минск вместе защищают правду о Великой Отечественной

Россия и Беларусь занимают единую позицию по оценке событий Великой Отечественной войны и вместе защищают историческую правду, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы еще раз убеждаемся: наши страны бережно хранят священную память о той страшной войне, занимают единую позицию, защищая историческую правду. Вклад Беларуси в нашу общую победу огромен. Ее народ понес тяжелейшие человеческие потери в годы Великой Отечественной войны", - сказала Матвиенко в видеоприветствии на открытии в Минске выставки "Битва за Москву. Бессмертие подвига". Она посвящена 80-летию начала контрнаступления советских войск.

Спикер Совфеда поблагодарила белорусов за сохранение общей памяти, а также организаторов выставки. Она напомнила, что столицу обороняли представители многих народов СССР.

"Они стояли плечом к плечу на рубежах Москвы, выстояли и победили. Мы не позволим никому переписать героические страницы нашего общего прошлого, принизить масштаб подвига, совершенного 80 лет назад нашими отцами и дедами", - подчеркнула парламентарий.