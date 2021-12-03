Нарышкин: Победа под Москвой положила начало новой системе безопасности

"Московская битва стала одним из самых масштабных и кровопролитных сражений в истории. С обеих сторон в ней участвовали более 7 миллионов человек, - сообщил глава РИО. - Захват советской столицы наряду с Ленинградом и Киевом являлся главной целью плана Барбаросса. Гитлер рассчитывал, что Москва падет не позднее начала осени 1941 года. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. На подступах к столице Красная армия нанесла врагу тяжелое поражение".
Ближние рубежи столицы защищали и элитные части НКВД, а среди них выделялась отдельная мотострелковая бригада особого назначения. Ее сформировали из курсантов учебного центра подготовки специальных разведывательных диверсионных отрядов, которые лично курировал начальник 4-го управления НКВД, легендарный разведчик Павел Судоплатов. Героизму войск НКВД в годы Великой отечественной войны посвящена выставка "За линией Фронта", которая открылась в Доме РИО. Ее основой стала коллекция музея Росгвардии.
Нарышкин отметил и другие музеи, хранящие память о тяжелейших ноябрьских боях на ближних подступах к Москве в 1941 году. Это экспозиции в Дмитрове и Серпухове, а также музее "Зарайский кремль". "Благодаря нашим коллегам из Российского военно-исторического общества неподалеку от деревни Петрищево возведен новый музейный комплекс памяти героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Рассчитываю, что годовщина контрнаступления под Москвой придаст импульс развитию и других подмосковных музеев, привлечет дополнительное внимание к состоянию их композиций и фондов", - надеется Нарышкин.
Особый сюжет битвы за столицу - многонациональный состав защитников. "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой был достигнут объединением сил всего советского народа. Память о подвиге панфиловцев объединяет сегодня народы России, Киргизии и Казахстана, - подчеркнул председатель РИО. - С не меньшим уважением чтим мы память Второго гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал уроженец Беларуси, лихой кавалерист Лев Доватор. Сегодня в Минском музее Великой Отечественной войны откроется новая выставка, посвященная 80-й годовщине контрнаступления под Москвой. Она организована постоянным комитетом союзного государства… Уверен, что пока память о войне жива, никакая сила не разорвет братских связей между народами России и Беларуси".
Размышляя о международно-политическом значении московского сражения, за которым, взвешивая шансы сторон, следили в Лондоне, Вашингтоне, Токио, Сергей Нарышкин напомнил о подвиге выдающегося разведчика Рихарда Зорге, легендарного Рамзая. "Добытая им информация о том, что японское правительство, наученное опытом Холкин-Гола, скорее всего будет придерживаться нейтралитета, позволила руководству страны перебросить к Москве долгожданные подкрепления из Сибири. 30 ноября Георгий Жуков доложил Сталину о готовности к переходу в контрнаступление, - детально анализировал глава РИО причинно-следственные связи событий. - На рассвете 5 декабря соединения левого крыла Калининского фронта, а затем и правого фланга Западного фронта нанесли мощнейшие обезоруживающие удары по гитлеровским частям. Фронт фашистов рухнул. Враг обратился в бегство. План блицкрига потерпел окончательный провал, и спустя два дня, увидев, что борьба с Советским Союзом затягивается, японские бомбардировщики атаковали гавайскую базу США Перл Харбор, тем самым втянув Соединенные штаты в войну на стороне антигитлеровской коалиции".
Еще через 9 дней в Москве начались переговоры о заключении союзнического соглашения между СССР и Великобританией. Глава британского МИДА Энтони Иден попросил тогда Сталина показать ему только что освобожденный от фашистов город Клин. И рассказы Идена об этой поездке произвели впечатления на западную публику и окончательно склонили ее на сторону Советского Союза. А уже в январе 1942 года приступила к работе комиссия по послевоенным проектам государственного устройства стран Европы, Азии и других частей мира под руководством наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. "Таким образом победа под Москвой положила начало конструированию новой системы международной безопасности, окончательно сформировавшейся уже в 1945 году по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций лидеров трех великих держав", - резюмировал Сергей Нарышкин.
Контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой началось 5 декабря 1941 года. 5 декабря - День воинской славы России.