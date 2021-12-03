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03.12.2021 14:39
Рубрика: Общество

Нарышкин: Победа под Москвой положила начало новой системе безопасности

Текст: Елена Новоселова
Патриотический подъем среди москвичей был колоссальным, из добровольцев удалось сформировать 16 дивизий народного ополчения общей численностью 160 тысяч человек, среди них были скульптор Евгений Вучетич, драматург Виктор Розов, будущий писатель Василий Гроссман, сказал председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Подвигу московских ополченцев будет посвящен новый фильм, над которым сейчас работает Игорь Угольников.

"Московская битва стала одним из самых масштабных и кровопролитных сражений в истории. С обеих сторон в ней участвовали более 7 миллионов человек, - сообщил глава РИО. - Захват советской столицы наряду с Ленинградом и Киевом являлся главной целью плана Барбаросса. Гитлер рассчитывал, что Москва падет не позднее начала осени 1941 года. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. На подступах к столице Красная армия нанесла врагу тяжелое поражение".

Фото: iStock
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Ближние рубежи столицы защищали и элитные части НКВД, а среди них выделялась отдельная мотострелковая бригада особого назначения. Ее сформировали из курсантов учебного центра подготовки специальных разведывательных диверсионных отрядов, которые лично курировал начальник 4-го управления НКВД, легендарный разведчик Павел Судоплатов. Героизму войск НКВД в годы Великой отечественной войны посвящена выставка "За линией Фронта", которая открылась в Доме РИО. Ее основой стала коллекция музея Росгвардии.

Нарышкин отметил и другие музеи, хранящие память о тяжелейших ноябрьских боях на ближних подступах к Москве в 1941 году. Это экспозиции в Дмитрове и Серпухове, а также музее "Зарайский кремль". "Благодаря нашим коллегам из Российского военно-исторического общества неподалеку от деревни Петрищево возведен новый музейный комплекс памяти героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Рассчитываю, что годовщина контрнаступления под Москвой придаст импульс развитию и других подмосковных музеев, привлечет дополнительное внимание к состоянию их композиций и фондов", - надеется Нарышкин.

Особый сюжет битвы за столицу - многонациональный состав защитников. "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой был достигнут объединением сил всего советского народа. Память о подвиге панфиловцев объединяет сегодня народы России, Киргизии и Казахстана, - подчеркнул председатель РИО. - С не меньшим уважением чтим мы память Второго гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал уроженец Беларуси, лихой кавалерист Лев Доватор. Сегодня в Минском музее Великой Отечественной войны откроется новая выставка, посвященная 80-й годовщине контрнаступления под Москвой. Она организована постоянным комитетом союзного государства… Уверен, что пока память о войне жива, никакая сила не разорвет братских связей между народами России и Беларуси".

Размышляя о международно-политическом значении московского сражения, за которым, взвешивая шансы сторон, следили в Лондоне, Вашингтоне, Токио, Сергей Нарышкин напомнил о подвиге выдающегося разведчика Рихарда Зорге, легендарного Рамзая. "Добытая им информация о том, что японское правительство, наученное опытом Холкин-Гола, скорее всего будет придерживаться нейтралитета, позволила руководству страны перебросить к Москве долгожданные подкрепления из Сибири. 30 ноября Георгий Жуков доложил Сталину о готовности к переходу в контрнаступление, - детально анализировал глава РИО причинно-следственные связи событий. - На рассвете 5 декабря соединения левого крыла Калининского фронта, а затем и правого фланга Западного фронта нанесли мощнейшие обезоруживающие удары по гитлеровским частям. Фронт фашистов рухнул. Враг обратился в бегство. План блицкрига потерпел окончательный провал, и спустя два дня, увидев, что борьба с Советским Союзом затягивается, японские бомбардировщики атаковали гавайскую базу США Перл Харбор, тем самым втянув Соединенные штаты в войну на стороне антигитлеровской коалиции".

Фото: В. Логинович/РИА Новости
Минобороны рассекретило документы о защите Москвы в 1941 году

Еще через 9 дней в Москве начались переговоры о заключении союзнического соглашения между СССР и Великобританией. Глава британского МИДА Энтони Иден попросил тогда Сталина показать ему только что освобожденный от фашистов город Клин. И рассказы Идена об этой поездке произвели впечатления на западную публику и окончательно склонили ее на сторону Советского Союза. А уже в январе 1942 года приступила к работе комиссия по послевоенным проектам государственного устройства стран Европы, Азии и других частей мира под руководством наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. "Таким образом победа под Москвой положила начало конструированию новой системы международной безопасности, окончательно сформировавшейся уже в 1945 году по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций лидеров трех великих держав", - резюмировал Сергей Нарышкин.

Справка "РГ"

Контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой началось 5 декабря 1941 года. 5 декабря - День воинской славы России.

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