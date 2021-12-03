Новый Mitsubishi ASX будет построен на базе Nissan Qashqai

Кроссовер Mitsubishi ASX нового поколения выйдет в начале 2023 года, об этом сообщил глава PR-службы чешского филиала Mitsubishi Motors Марек Водичка.

Технических подробностей о следующем ASX пока нет никаких, однако с высокой долей вероятности можно утверждать, что новый ASX будет в значительной мере унифицирован с Nissan Qashqai третьего поколения (напомним, Renault, Nissan и Mitsubishi Motors составляют единый альянс). По всей видимости, подготовка нового ASX непосредственно связана с разработкой гибридного Nissan Qashqai, который должен выйти во второй половине следующего года.

Компактный кроссовер Mitsubishi ASX нынешнего образца выпускается с 2010 года. За 11 лет производства модель пережила несколько модернизаций, благодаря которым до сих пор остается востребованной на крупнейших рынках мира - североамериканском, японском и китайском.

Последний рестайлинг модели проведен в 2019 году, тогда ASX получил измененное оформление передней части, улучшенный салон и медиасистему с экраном увеличенной диагонали.

В России модель предлагается с бензиновыми моторами объемом 1,6 или 2,0 л. Первый развивает 117 л.с. и сочетается только с 5-скоростной "механикой" и передним приводом. Второй выдает 150 л.с. и сочетается с вариатором и полным приводом. ASX стоит в РФ сейчас от 1 812 000 рублей.