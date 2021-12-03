Планы АвтоВАЗа на 2022 год: новый Renault Logan, Lada Granta отложена

Стали известны производственные планы АвтоВАЗа на следующий год, в котором, пожалуй, главным событием станет запуск новой Lada Vesta.

Также в 2022 году компания поставит на поток производство нового, третьего поколения Renault Logan, созданного на осваиваемой платформе CMF-B, которую примерят в будущие Lada.

По данным Drom, производство нового седана Renault Logan начнётся в мае 2022 года, а продажи - в июне. Подробностей о третьем поколении пока немного, и все они носят инсайдерский характер. Интересно, что Logan для России, а также Sandero могут получить уникальную внешность, которую не видели ни в Турции на примере седана Taliant, ни в Европе под материнским брендом Dacia. Причём новый Logan не будет выпускаться в кросс-версии Stepway, которая есть у нынешнего седана.

Sandero Stepway стартанёт месяцем позднее и поступит в продажу, соответственно, в июле. Когда запустят обычный Sandero, пока неизвестно.

Новинкам прочат литровый турбомотор TCe мощностью 91 л.с. - он, пишет источник, станет "главной маркетинговой границей" между Logan и новой соплатформенной Granta, которая получит прежнюю линейку двигателей. Выход последней сдвинут на 2023 год.