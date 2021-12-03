Путин в декабре встретится в Москве с премьером Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в декабре посетит Россию и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в пятницу журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"У нас уже есть план ближайших контактов, мы ждем премьер-министра Греции в декабре", - сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что "в последнее время международные контакты нашего президента активизировались, много проводилось и проводится телефонных разговоров, очень интенсивный характер они носят".

В ближайшее время Владимир Путин совершит визит в Индию (6 декабря), встретится по видеосвязи с президентом США Джозефом Байденом (дата уточняется), а также до конца года пообщается с лидерами стран ЕврАзЭС и СНГ, в том числе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.