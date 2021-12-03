Столичным диагностам стали доступны алгоритмы распознавания аневризмы аорты

В рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в московское здравоохранение столичным медикам-диагностам теперь доступны алгоритмы на основе искусственного интеллекта, распознающие аневризму грудного отдела аорты на лучевых снимках.

Благодаря внедрению сервиса врач может обратить внимание даже на мельчайшие отклонения и быстрее описать снимки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Для нас одной из важнейших задач является повышение качества диагностики и ее доступности для москвичей. В прошлом году мы объединили цифровое оборудование в единую сеть и внедрили сервисы на основе искусственного интеллекта в работу врачей-радиологов. Сначала сервисы помогали анализировать снимки только на наличие признаков COVID-19, но постепенно возможности нейросетей в рамках московского эксперимента расширялись. Теперь столичные врачи смогут применять искусственный интеллект и для диагностики аневризмы грудного отдела аорты. Важность раннего выявления данного заболевания обусловлена его бессимптомным течением и высоким риском летального исхода в случае осложнений. Цифровой помощник позволяет обращать внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения и быстрее описывать снимки. Таким образом, сейчас врачам-диагностам доступны сервисы искусственного интеллекта для выявления заболеваний уже по семи направлениям исследований", - сообщила заммэра.

Все пациенты с выявленными признаками заболевания немедленно направляются на консультацию сердечно-сосудистого хирурга для принятия решения об оперативном лечении.

Сервисы помогают московским врачам находить признаки заболеваний: на компьютерной томографии органов грудной клетки способны выявить рак легкого, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, признаки ишемической болезни сердца; на рентгенографии и флюорографии - патологии легких, на маммографии - рак молочной железы. Еще по 4 новым направлениям алгоритмы проходят стадию тестирования - это анализ КТ органов грудной клетки для диагностики эмфиземы легких, КТ органов грудной клетки с целью диагностики признаков легочной гипертензии с определением диаметра легочного ствола, КТ головного мозга для диагностики инсультов, рентген опорно-двигательного аппарата для выявления плоскостопия.

Нейросети предварительно обрабатывают снимки и наносят на них разметку там, где требуется повышенное внимание врача. В первую очередь к рентгенологам направляются исследования, на которых с большей вероятностью будут обнаружены патологические изменения. Медики могут обращаться как к оригинальным снимкам, так и к изображениям, обработанным сервисами искусственного интеллекта.

Напомним, что Москва с 2020 года реализует эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. Проект стал одной из первых открытых городских инициатив по привлечению инновационных компаний к созданию и внедрению высокотехнологичных сервисов в социальной сфере. Сервисы искусственного интеллекта интегрировали в единый радиологический информационный сервис (ЕРИС ЕМИАС). Их могут использовать врачи-рентгенологи всех медицинских учреждений, подключенных к системе.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которую разработали и развивают комплекс социального развития Москвы и Департамент информационных технологий.