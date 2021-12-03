Вдоль восьми крупных магистралей Москвы высадили деревья и кустарники

"Озеленение является одним из важнейших направлений формирования комфортной городской среды. Все проекты по благоустройству, которые реализуются в городе, предполагают высадку деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников, - отметил Бирюков. - В этом году на восьми улицах и магистралях высадили в общей сложности около 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников".
Работы полностью выполнены на восьми объектах - Балаклавском, Ломоносовском, Мичуринском и Ленинградском проспектах, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, улице Большая Черкизовская, в районе ТПУ "Лефортово".
После проведенной работы самым зеленым стал Ленинградский проспект: от Белорусского вокзала до Балтийской улицы. Здесь высадили более 800 деревьев. Так же магистраль стала абсолютным лидером по количеству и разнообразию видов саженцев.
На втором месте по количеству посадок - Алтуфьевское шоссе. Его украсили свыше 470 взрослых деревьев и почти 1,2 тысячи кустов сирени разных сортов. На Большой Черкизовской улице высадили около 170 крупномеров и 1,3 тысячи саженцев сирени.
На Балаклавском проспекте этой осенью высадили почти 90 мелколистных лип и 40 кустов сирени, в районе ТПУ "Лефортово" - 80 лип, вязов, кленов, рябин и почти 2,2 тысячи кустарников.
На Ломоносовском проспекте высадка деревьев также завершена - участок от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова теперь украшают 269 лип и декоративных яблонь и более 900 кустарников. На Мичуринском проспекте, как уже писала "РГ", высадили более 220 деревьев - лип, кленов гиннала и декоративных яблонь, а также почти 350 кустов сирени.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Саженцы выращены в специальных питомниках, каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Если саженец по каким-то причинам не приживется, то подрядная организация заменит его в рамках гарантийных обязательств.