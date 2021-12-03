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03.12.2021 07:43
Рубрика: Власть

Вдоль восьми крупных магистралей Москвы высадили деревья и кустарники

Текст: Ирина Огилько
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили высадку деревьев и кустарников вдоль восьми крупных столичных магистралей. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Озеленение является одним из важнейших направлений формирования комфортной городской среды. Все проекты по благоустройству, которые реализуются в городе, предполагают высадку деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников, - отметил Бирюков. - В этом году на восьми улицах и магистралях высадили в общей сложности около 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников".

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства
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Работы полностью выполнены на восьми объектах - Балаклавском, Ломоносовском, Мичуринском и Ленинградском проспектах, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, улице Большая Черкизовская, в районе ТПУ "Лефортово".

После проведенной работы самым зеленым стал Ленинградский проспект: от Белорусского вокзала до Балтийской улицы. Здесь высадили более 800 деревьев. Так же магистраль стала абсолютным лидером по количеству и разнообразию видов саженцев.

На втором месте по количеству посадок - Алтуфьевское шоссе. Его украсили свыше 470 взрослых деревьев и почти 1,2 тысячи кустов сирени разных сортов. На Большой Черкизовской улице высадили около 170 крупномеров и 1,3 тысячи саженцев сирени.

На Балаклавском проспекте этой осенью высадили почти 90 мелколистных лип и 40 кустов сирени, в районе ТПУ "Лефортово" - 80 лип, вязов, кленов, рябин и почти 2,2 тысячи кустарников.

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На Ломоносовском проспекте высадка деревьев также завершена - участок от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова теперь украшают 269 лип и декоративных яблонь и более 900 кустарников. На Мичуринском проспекте, как уже писала "РГ", высадили более 220 деревьев - лип, кленов гиннала и декоративных яблонь, а также почти 350 кустов сирени.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Саженцы выращены в специальных питомниках, каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Если саженец по каким-то причинам не приживется, то подрядная организация заменит его в рамках гарантийных обязательств.

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