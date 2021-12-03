Депутату Заксобрания Приморья предъявили обвинение в растлении ребенка

Следователи СК РФ по Приморскому краю предъявили обвинение депутату регионального Законодательного собрания Приморского края Артему Самсонову, сообщает официальный сайт ведомства.

Самсонов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

"По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении", - уточняется в сообщении.

Артема Самсонова задержали 17 ноября. 19 ноября по решению суда его заключили в СИЗО на два месяца.

Как отмечает региональный СКР, к настоящему моменту следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки, назначили судебные экспертизы.