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03.12.2021 21:44
Рубрика: Происшествия

Закончено следствие по факту аварии, в которой погибли 5 юных спортсменок

Текст: Наталья Козлова
Центральный аппарат СК завершил следствие по факту аварии, в которой весной на автодороге "Астрахань-Элиста-Ставрополь" погибли пять юных спортсменок.

Вот версия следствия. 30 апреля 2021 года в районе 534 км автодороги водитель ВАЗ-2109 Максим Ларионов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF. Грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes под управлением Руслана Нахметова. В микроавтобусе в город Черкесск на спортивные соревнования ехала баскетбольная команд девочек Спортивной школы олимпийского резерва №2 Волгограда.

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В результате пять девочек погибли и еще пять получили тяжкий вред здоровью.

В СК рассказали, что поездку организовала руководитель спортивной школы Татьяна Астафьева. Но сделала это с грубым нарушением правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям перевозки детей. Водитель Нахметов вёз детей в автомобиле, не оборудованном ремнями безопасности.

- Следствием установлен факт использования Астафьевой своих полномочий вопреки интересам службы, выразившегося в систематическом получении ею денежных средств за сдачу в аренду общественной организации спортивного зала физкультурно-оздоровительного комплекса. Нахметов работал с поддельной трудовой книжкой, - объяснили в ведомстве.

Обвинение предъявили всем. Ларионову -"нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц", Нахметову - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" и "приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права". Астафьеву обвинили в "халатности , повлёкшей смерть двух и более лиц" и "злоупотребление должностными полномочиями".

Фото: telegram-канал/ РИА Новости
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Ларионов следствие провёл под стражей, Астафьева и Нахметов - под домашним арестом. И на имущество Астафьевой наложен арест.

Кроме того, следователи нашли недостатки в деятельности органов исполнительной власти Волгограда, "способствовавшие совершению Астафьевой инкриминированных преступлений". Поэтому СК главе Волгограда внес представление. Ещё, по мнению следствия, случившееся стало возможным из-за недостатков работы сотрудников автодорожной инспекции.

Прокуратура с работой следствия согласилась. Дело ушло в суд.

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