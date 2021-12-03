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03.12.2021 17:02
Рубрика: Общество

Спор Роспотребнадзора и "Норникеля" по поводу аварии 2020 года закончен

Текст: Алексей Дуэль

Все претензии Роспотребнадзора к "Норникелю" по поводу аварии на котельной 29 мая 2020 года, во время которой из резервуара вытекло больше 21 тыс. тонн дизельного топлива, урегулированы, спор закончен. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

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По решению суда "Норникель заплатил рекордную сумму компенсации ущерба окружающей среде - почти 148 млрд рублей.

"Наш спор с "Норникелем по поводу конкретной аварии закончен, суд принял решение, оно исполнено, - констатировала Светлана Радионова. - Но Норильск остается городом с самым загрязненным воздухом. Каждый год в воздух попадает 1800 тыс. тонн выбросов, это 30 тысяч железнодорожных вагонов".

При этом по большинству промышленных объектов объемы выбросов определяют расчетным способом, добавила глава Росприроднадзора. Она оценила его достоверность как не вполне достаточную.

"В Арктической зоне были проверены 27 предприятий, на которых выявлено 3209 нарушений, - отметила Светлана Радионова. - У нас очень мало людей, у нас ограничены возможности. По большому счету, мы вообще не должны были сюда приходит, компании сами знают, что у них идет из труб, и сами не должны допускать столько нарушений".

Зампред совета директоров "Норникеля" Андрей Бугров сообщил, что компания принимает активные меры к сокращению выбросов, охране природы и реализует программы поддержки в отношении коренного населения Таймыра. В результате модернизации производств выбросы диоксида серы будут сокращены на 95% к 2030-му году, на углеродную нейтральность "Норникель" планирует выйти намного раньше 2060 года - этот срок установлен для всей страны в целом, перечислил он.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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"Мы сделали расчет углеродного следа по шести металлам, которые выпускает компания, - сказал Андрей Бугров. - Готовим радикальный план его снижения. Нам нужны научно обоснованные рекомендации по реализации адаптации к изменениям климата, для этого сотрудничаем с институтами Сибирского отделения академии наука".

Светлана Радионова обратила внимание, что заниматься выбросами компания могла бы начать и раньше, а не после того, как на ситуацию с экологией Норильска попала в поле зрения властей. И призвала подумать о матери, гуляющей сейчас с ребенком по улице, где допустимые концентрации опасных выбросов в воздухе превышены в десятки раз.

Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор Разлив нефтепродуктов в Норильске

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