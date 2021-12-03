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03.12.2021 15:08
Рубрика: В мире

В Афганистане обнародован закон о правах женщин

Текст: Максим Макарычев
В Twitter официального представителя правительства Афганистана Забихуллы Муджахида опубликован указ о правах женщин.

В этом документе, озаглавленном как "Специальный указ Амира аль-Моменина о правах женщин", изложены правила, регулирующие брак и собственность афганок, которых "нельзя принуждать к браку, а вдовы должны иметь долю в имуществе покойного мужа". Суды должны учитывать эти правила при принятии решений, а министерства по делам религий и информации должны продвигать эти права, говорится в указе. Вместе с тем в документе не упоминается о свободном доступе женщин к образованию или работе вне дома, отмечает Reuters.

Фото: WAKIL KOHSAR / AFP
Стали известны зарплаты руководителей талибов

На "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) оказывалось давление со стороны международного сообщества, с тем чтобы оно взяло на себя обязательства по защите прав женщин. Международное сообщество, которое заморозило миллиарды средств афганского центрального банка и расходов на развитие, сделало решение этого вопроса ключевым элементом любого будущего взаимодействия с Афганистаном, принимая во внимание тот факт, что эта страна сталкивается с риском экономического коллапса после прихода к власти талибов. Все попытки радикальной исламистской группировки, которая захватила власть в Афганистане 15 августа, убедить Запад и в первую очередь Вашингтон в необходимости размораживания этих внушительных для беднейшей страны средств, оказались безуспешными. Вряд ли после ознакомления с текстом пятничного указа западные страны удовлетворятся тем, что в документе не учтены главные требования - о праве афганских женщин на свободный доступ к учебе и работе.

В течение нескольких месяцев после вывода американских войск "Исламский Эмират Афганистан", создание которого провозгласил "Талибан", боролся с бедностью, острейшим гуманитарным кризисом, сталкиваясь с хронической бедностью и засухой. За считанные недели талибами были значительно урезаны права женщин: их обязали носить мусульманскую одежду, запретили учиться вместе с молодыми людьми, трудиться, если подобную работу могут выполнить мужчины. В конце ноября был издан указ, который запретил местным актрисам появляться в телевизионных драмах, а ведущим-женщинам находиться в студии без головных мусульманских уборов. Частные университеты обязали набирать женщин-учителей для обучения студенток и учителей старшего возраста, которых необходимо "тщательно проверять на благонадежность".

Многие наблюдатели осенью сочли популистскими слова представителей талибов, что введенные ими ограничения являются "временными" и действуют только для обеспечения "безопасности" на всех рабочих местах и в учебной среде, как недавно обнародованное заявление Муджахида о назначении в ближайшем будущем женщин, "с соблюдением законов шариата", в состав афганского правительства. Некоторые обозреватели напомнили о том, что женщин при талибах в 1990-е годы публично забивали камнями за связь на стороне, не исключая повторения подобных ужасных сцен при нынешнем правлении.

Фото: REUTERS
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Тем неожиданнее стало то, что в новом указе правящего в Афганистане движения афганская женщина провозглашается "не собственностью, а благородным и свободным человеком. "Никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мирное соглашение или прекращение вражды", - сообщается в обнародованном тексте указа.

Впрочем, нынешней власти радикалов, которая, несомненно, издала этот декларативный и во многом популистский указ с явным прицелом в сторону Запада с целью признания мировым сообществом правления "Талибана", еще предстоит на деле доказать, что их слова не расходятся с реалиями. Из Афганистана и в основном из отдаленных провинций с пугающей частотой продолжают поступать сообщения не только о грубейшем нарушении прав женщин, но и о фактах насильственного принуждения молодых девушек и даже несовершеннолетних девочек к интимным отношениям и браку с боевиками, а также об убийствах известных активисток за права женщин.

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