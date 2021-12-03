В Беларуси отметили рост производства и внешнеторгового баланса

Последовательный рост промышленного производства Беларуси констатируют статистические данные страны. Выступая на совещании по социально-экономическому развитию государства 3 декабря Александр Лукашенко сообщил, что внешнеторговый баланс РБ за десять месяцев текущего года уже превысил $2,7 млрд.

Истекший период, уточнил глава государства, свидетельствует о том, что и валовой внутренний продукт увеличился примерно на 2,5 процента, более чем на семь процентов за тот же период выросло во всех отраслях и промышленное производство.

Президент с удовлетворением констатировал, что более 60 процентов продукции страны поставляется на экспорт. При этом в глобальном рейтинге государств по индексу конкурентоспособности промышленности РБ занимает 46-е место среди 152 стран мира. Такие данные у Организации промышленного развития ООН, пояснил Лукашенко.

В связи с этим экспорт товаров и услуг, по его словам, "увеличился примерно на 33 процента, в страну дополнительно поступило 8,5 миллиарда долларов. Сложился рекордный положительный внешнеторговый баланс - более чем 2,7 миллиарда долларов".

Во многом благодаря такой взвешенной макроэкономической политике, полагает белорусский лидер, слова которого цитирует его пресс-служба, в стране сохранились неплохие показатели платежного баланса, а значит, добавил он, наблюдается устойчивый курс и спокойствие на финансовом рынке.

Кроме того, стабильно растет и средняя заработная плата, в октябре она вплотную подошла к 1,5 тысячам белорусских рублей. Причем, по оценке экспертов, каждый четвертый работник в стране получает сверх этого уровня, тогда как год назад их доля составляла только 16 процентов.

Отдельным вопросом на совещании обсуждалась ситуация с государственным долгом и планами по его погашению. "Беларусь всегда была и будет безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. Несмотря ни на какие сложности, мы не имеем права потерять эту репутацию", - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь премьер Беларуси Роман Головченко, анализируя высокий показатель текущего года по экспорту продукции, пояснил, что он связан с тем, что отечественные предприятия смогли грамотно сориентироваться и подстроиться под конъюнктуру. И хотя критики правительства пытаются утверждать, что стране просто повезло, премьер к месту напомнил афоризм, который на совещании сказал президент: "Везет тому, кто везет".

И белорусские предприятия, подтвердил Головченко, "везли и вывезли на себе фактически это чудо, не сделав ничего уникального. Просто воспользовались сложившейся конъюнктурой. Но ведь ей можно было и не воспользоваться. Это процессы достаточно сложные", - подчеркнул он. А трудовые коллективы страны, резюмировал он, оказались разворотливыми, мобилизовались, сумели вовремя эту волну поймать, что и принесло лучшие результаты по качественным показателям экспорта за последнее десятилетие". Особенно, что отрадно, по неэнергетическому экспорту, уточнил он.