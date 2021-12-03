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03.12.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen рассказал о новинках для России в 2022 году

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen рассказала "Российской газете" о том, какие новинки привезет в Россию в 2022 году.

Фото: Скриншот с youtube.com
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Итак, планируется порадовать россиян специальной версией кроссовера Touareg и новой модификацией компактного SUV Taos.

Напомним, нынешнее поколение Touareg появилось в 2018 году, сейчас модель продают от 5 551 000 рублей. Вcедорожник во всех версиях комплектуется безальтернативной парой из 249-сильного турбодизеля объёмом 3.0 литра и 8-диапазонного "автомата" и системой полного привода.

В июле этого года у Touareg появилась новая опция дистанционной парковки. Она стала доступна в составе пакета для топовой версии внедорожника.

Что касается Taos, то модель начали продавать летом. Кроссовер предлагается в России с двумя вариантами двигателей: атмосферным 1.6 MPI мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой "механикой" и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором 1.4 TSI в паре с 8-диапазонным "автоматом" и передним приводом или "роботом" 7DSG и полным приводом 4Motion. Цены стартуют от 1 754 900 рублей.

#Volkswagen