Близнец Skoda Karoq с берегов Волги - все о новом Volkswagen Taos

Чтобы начать разговор о Taos, нужно вспомнить историю - можно вернуться и к античности 1990-х, когда в состав группы Volkswagen вошла компания Skoda Auto, а можно - к более современным, но все еще доковидным временам.

В феврале 2020 года на российский рынок с опозданием в несколько лет вышел компактный кроссовер Skoda Karoq - младший товарищ "Кодиака" и "Тигуана". Его начали собирать в Нижнем Новгороде, но тест-драйв проходил почему-то в Нидерландах - спустя полтора года мы все еще не ездим по Европам и почти забыли, где находятся эти самые Нидерланды.

Теперь же в России представили VW Taos - по сути, тот же Karoq, но для адептов немецкой марки. Хотя саму машину сложно назвать немецкой - она предназначена для рынков Китая и Южной и Северной Америки, причем там она строится на удлиненной базе. В Европе модель не представлена вовсе.

Экстерьер

Фото: Пресс-служба Volkswagen

И есть ли отличия между "Таосом" и "Кароком"? Платформа - все та же модульная MQB, как у десятков других моделей группы VW, линейка двигателей и коробок, ходовая - все совпадает.

Различия - только в дизайне. Taos сам по себе создавался позднее чешского кроссовера, поэтому выглядит посвежее. Рубленые формы, хищный оскал - все как мы любим, особенно на фоне спокойного "Карока".

Экстерьер пусть оценивают люди с профильным образованием, но есть личное впечатление - с гранями и оптикой не перемудрили, чтобы не напугать консервативную публику, но и реверанс в сторону молодежной аудитории сделали. В ближайшие три года все это будет смотреться адекватно времени, а потом и новые фары с бамперами, глядишь, подоспеют.

Управляемость и подвеска

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Тест-драйв проходил в Кабардино-Балкарии, где от хороших асфальтовых двухполосок расходятся в горы грунтовки различной степени неухоженности. И пускай фанаты японского и корейского автопрома продолжают хвалить свои колесницы - лучшей управляемости в бюджетном сегменте, чем у VAG, не встретить.

На Taos приятно шустрить по плохим дорогам, интересно закручивать спирали на серпантинах, кроссовер послушно следует за рулем, почти не кренится и с пониманием реагирует на желание водителя почувствовать прилив адреналина (в разумных пределах и рамках ПДД, конечно).

Слова о жестковатой подвеске - главный тезис любителей пуховых перин - можно сказать и здесь. Стыки ощущаются, кочки и камни - тоже, но в целом машину никак нельзя назвать некомфортной. По тем же дорогам мы ездили этой весной на Hyundai Santa Fe - крупном кроссовере из другого сегмента. И если комфорта было побольше, то удовольствия от вождения - да простят меня в Сеуле, меньше.

Агрегаты и динамика

Фото: Пресс-служба Volkswagen

По части динамики Taos не впечатлил. Машину вывели с двумя типами привода, двумя двигателями и тремя типами коробок. Но моноприводная версия с атмосферником 1,6 MPI (110 л.c.) и пятиступенчатой механикой явно не станет успешной - разве что в коммерческих автопарках. Выше в линейке расположились турбированный двигатель 1,4 TSI (150 л.c.) и две коробки к нему - 8-ступенчатый "автомат" для переднеприводных модификаций и 7-ступенчатый "робот" DSG для полноприводных.

На тест журналистам по традиции выдали топ из топов - полный привод, 1,4 и DSG. И ощущения смешанные. То есть для семейного автомобиля неполные 9 секунд до 100 км/ч - не приговор, но внешность и управляемость "Таоса" требуют чего-то большего. К сожалению, с рынком не поспоришь - у спортивных версий в этом сегменте шансов на успех нет - будет слишком дорого.

В повседневной городской и пригородной жизни возможностей мотора-коробки хватит за глаза, а вот для резких обгонов на больших скоростях - вряд ли. Присутствует турбояма, есть некоторая задержка в переключениях - но те, кому это нужно, в целом не смотрят на маленькие кроссоверы.

В рамках сегмента Taos по части динамики не выделяется на фоне одноклассников - ни в худшую, ни в лучшую стороны. В спорт-режиме ситуация чуть улучшается, но обходить соседей по потоку все равно приходится с запасом.

Внедорожные возможности

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Полный привод, муфта и имитация блокировки - вот и весь внедорожный потенциал. Заявленный клиренс - 175-177 мм, это всего на полсантиметра больше, чем у пары близнецов Polo-Rapid. Передний свес - длинный, под бампером опасно стремятся к земле пластиковые дефлекторы. Есть шайба выбора режимов, в ней присутствует "внедорожный режим", но выглядит это скорее как дань моде.

И хотя на бумаге возможности не впечатляют, за три дня и сотни километров по грунтовкам повредить машину не получилось - на пластиковых щитках защиты появились царапины, да и только.

В целом Taos справился со всеми задачами - к самым красивым местам в кабардинских горах привел, дорогу к горном озеру по мокрому от дождя песку - сдюжил. Не внедорожник, да не очень-то и хотелось. Правильный выбор траектории и аккуратность - и можно добраться почти куда угодно. На одной из стоянок высоко в горах среди "УАЗов" и "Газонов" была встречена древняя Toyota Celica - то есть при желании возможно все.

Интерьер и опции

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Напомним, речь идет о самой дорогой модификации с опциями - далеко за два миллиона рублей. Адаптивный круиз-контроль, адаптивные же светодиодные фары, 10-дюймовая цифровая панель приборов, - чего тут только нет. При этом VW по традиции выдает опции пакетами - то есть бесключевой доступ или ассистент парковки с камерой можно докупить уже ко второй снизу комплектации.

Но присядем спереди, оглядимся, постучим по пластику. Даже в самых старших версиях он жесткий почти везде, кроме точек соприкосновения с человеком - например, в подлокотниках на дверных картах. Ощущения эконом-такси не вызывает, но и премиальностью не отдает. В целом про "ваговскую" эргономику в салоне сказать нечего - все на своих привычных местах, как и 5, и 10 и 20 лет назад. Есть несколько портов USB-C (в базе - 2), удобный подлокотник с небольшим отсеком (в базе) и подогревы всего и вся.

Посадка спереди удобная, развитая боковая поддержка - в наличии, места для ног достаточно. Диапазона регулировок руля хватает, сам штурвал держать приятно. Здорово, что ручка коробки АКПП осталась традиционной формы - в виде рычага, а не джойстика (как, например, на новой Skoda Octavia).

Тем, кому руль не дают, тоже будет относительно комфортно - места для ног задним пассажирам хватит, в старшей комплектации им выдадут подлокотник с подстаканниками. Пассажирам понравится и шумоизоляция - в салоне тихо. Багажник - 418 литров для полноприводных модификаций, 500 - для монопривода. Открывается высоко, за доплату доступен автоматический режим.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Можно вспомнить и о мультимедийной системе - она новая, на базе Android. Называется VW Play, дружит с приложениями "Яндекса", не тормозит. При этом часть функций, как сейчас принято, окончательно потеряли дублирование в виде механических кнопок - то есть отключать ESP на бездорожье придется после длительных поисков в меню.

Цены и комплектации

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Самое интересное и самое грустное - ценник на новую модель. Стартовая комплектация с благородным названием Respect будет стоить от 1 626 900 рублей - передний привод, 110 сил и "ручка", не позавидуешь. Та же модификация с полным приводом, 1,4-турбо и DSG - от 1 856 900 руб.

Taos в максималке стоит от 2,2 млн рублей. Без учета опций, а особенно важно - без дилерских наценок. То есть уже сейчас можно предположить, что в среднем Taos в популярных модификациях будет стоить около двух миллионов - как когда-то стоил Tiguan. Сейчас он пересекается со старшим братом в топовых версиях, а с "Кароком" - почти по всей линейке. И выбор между ними - чисто органолептический, сердцем.

Итог

Volkswagen выкатил с берегов Волги еще одну перелицованную Skoda - как и в случае с "Поло-Рапидом", ничего плохого в этом нет - новый Taos получился нарядным снаружи и практичным внутри. Публика будет говорить, что 2 млн рублей - слишком уж высокий ценник. Но не стоит забывать, что сейчас даже упакованная Lada Vesta стоит больше миллиона. Такие дела.